Polícia Federal indicia Silvio Almeida, ex ministro dos Direitos Humanos, por importunação sexual

Os casos de importunação sexual vieram a público após reportagens de jornalistas, incluindo Guilherme Amado. Ele nega as acusações

A Polícia Federal indiciou nesta sexta-feira (14), Silvio Almeida pelo crime de importunação sexual. O o ex-ministro dos Direitos Humanos foi demitido em setembro de 2024, após diversas mulheres relatarem assédios por parte dele, inclusive a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco (PT).

Os casos de importunação sexual vieram a público após reportagens de jornalistas, incluindo Guilherme Amado. Ele nega as acusações e o caso tramita em sigilo, visando a proteção da identidade das vítimas.

De acordo com a Revista Piauí, Silvio teria assediado a ministra pela primeira vez em 2022, quando sussurou termos eróticos em seu ouvido e passou a mão em uma de suas pernas por baixo da mesa, em uma reunião.

O ex-ministro afirma que esteve poucas vezes com Anielle e a Polícia Federal destaca que os relatos colhidos são suficientes para embasar uma denúncia contra ele.

O relatório da Polícia Federal foi entregue ao ministro André Mendonça, do STF, que encaminhou o caso à Procuradoria-Geral da República. A partir de agora, o procurador-geral, Paulo Gonet, avaliará se oferece denúncia, se requisita novas investigações ou se opta pelo arquivamento do inquérito.

