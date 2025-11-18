Sobe para 8 o número de casos confirmados de intoxicação por metanol em Pernambuco
A Secretaria de Saúde atualizou o número de notificações de intoxicação por metanol para 112, sendo 107 em Pernambuco. Confira detalhes
A Secretaria de Saúde de Pernambuco confirmou quatro novos casos de intoxicação por Metanol, sendo duas pessoas, uma delas já falecida, em Petrolina, uma no agreste e outra pessoa está internado no estado, mas é da Bahia.
De acordo com o Delegado Dark Blacker, responsável pelo município de Petrolina, no Sertão, já há confirmação de que as bebidas ingeridas por essas pessoas tinham a presença de metanol.
"A Vigilância Sanitária já atestou que o lote da bebida não existe, ou seja, é falsa. A Polícia Civil já determinou um exame tanatoscópio, para identificar a causa da morte, exames laboratoriais, para identificar metanol ou outras substâncias tóxicas, perícia no local da ingestão e exames toxicológicos nos sobreviventes. A Polícia Civil trabalha com a ideia de intoxicação exógena, mas somente os laudos periciais vão confirmar a causa da morte. Seguimos investigando a origem da bebida e a eventual cadeia de distribuição, além das possíveis responsabilidades criminais", concluiu.
O delegado responsável por São bentro do Una afirma que ainda não há confirmação da presença de metanol na bebida ingerida pelo paciente do município. "O inquérito ainda tramita para investigação da procedência da bebida, que pode ser de meio fraudulento", contou.
A Secretaria de Saúde atualizou o número de notificações de intoxicação por metanol para 112, sendo 107 em Pernambuco e outros cinco em outros estados.