Mães denunciam falta de ar condicionado na UTI Pediátrica do Hospital da Restauração; famílias precisam abanar os recém-nascidos
Muitas crianças estão entubadas e correm risco de infecção, visto que o local é bastante quente e as mulheres precisam abaná-las
Clique aqui e escute a matéria
Mães de bebês internados na UTI Pediátrica do Hospital da Restauração denunciam que o local está sem ar condicionado há 30 dias.
Muitas crianças estão entubadas e correm risco de infecção, visto que o local é bastante quente e as mulheres precisam abaná-las.
"Na ouvidoria, no descanso dos enfermeiros, na diretoria, todos tem ar condicionado, só a UTI que não está pegando e já faz um mês que está sem. A gente reclama e eles não fazem nada, estão tratando a gente como um cachorro. Eu nunca vi uma UTI sem ar condicionado, é a primeira vez", contou a mãe de um bebê.
Uma outra mulher conta que está com o filho há dois meses na UTI e que, por conta do calor e da agitação, ele precisou voltar a ser entubado.
"Ele estava entubado e precisou tirar para ver como ele reagiria, mas com a temperatura alta ele ficou agitado e teve que colocar de novo, porque ele está operado, com dois drenos", concluiu.
As mães contaram que só podem permanecer com as crianças, abanando-as para amenizar o calor, até às 22h. Depois disso, elas precisam sair da UTI, deixando os menores no calor.
"Um hospital desse tamanho e não tem um ar condicionado para as crianças. As camas ficam todas molhadas de suor e as crianças agitadas. Meu filho está com um dreno e é capaz pegar uma bactéria hospitalar", disse uma outra mulher.
O que diz o Hospital
Em nota, o Hospital da Restauração afirma que recentemente chegaram novos ar condicionados para alguns setores, entre eles a UTI Pediátrica. A equipe de engenharia estuda a melhor estratégia de substituição dos aparelhos, visando menos transtornos e a continuidade da rotina de assistências.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A Unidade de Saúde conclui afirmando que está sendo realizada a menutenção de pelo menos um dos equipamentos do setor.