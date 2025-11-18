Mães denunciam falta de ar condicionado na UTI Pediátrica do Hospital da Restauração; famílias precisam abanar os recém-nascidos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mães de bebês internados na UTI Pediátrica do Hospital da Restauração denunciam que o local está sem ar condicionado há 30 dias.

"Na ouvidoria, no descanso dos enfermeiros, na diretoria, todos tem ar condicionado, só a UTI que não está pegando e já faz um mês que está sem. A gente reclama e eles não fazem nada, estão tratando a gente como um cachorro. Eu nunca vi uma UTI sem ar condicionado, é a primeira vez", contou a mãe de um bebê.

Uma outra mulher conta que está com o filho há dois meses na UTI e que, por conta do calor e da agitação, ele precisou voltar a ser entubado.

"Ele estava entubado e precisou tirar para ver como ele reagiria, mas com a temperatura alta ele ficou agitado e teve que colocar de novo, porque ele está operado, com dois drenos", concluiu.

As mães contaram que só podem permanecer com as crianças, abanando-as para amenizar o calor, até às 22h. Depois disso, elas precisam sair da UTI, deixando os menores no calor.

"Um hospital desse tamanho e não tem um ar condicionado para as crianças. As camas ficam todas molhadas de suor e as crianças agitadas. Meu filho está com um dreno e é capaz pegar uma bactéria hospitalar", disse uma outra mulher.

O que diz o Hospital

Em nota, o Hospital da Restauração afirma que recentemente chegaram novos ar condicionados para alguns setores, entre eles a UTI Pediátrica. A equipe de engenharia estuda a melhor estratégia de substituição dos aparelhos, visando menos transtornos e a continuidade da rotina de assistências.

A Unidade de Saúde conclui afirmando que está sendo realizada a menutenção de pelo menos um dos equipamentos do setor.