Obras no Hospital da Restauração: acompanhantes reclamam de muita poeira, barulho e cheiro de cigarro

Os profissionais estão atuando no local há cerca de 15 dias, por isso, a entrada do local está repleta de andaimes e telas de segurança

Familiares e acompanhantes de pacientes submetidos a cirurgias no Hospital da Restauração, no Recife, denunciam as condições inadequadas no ambiente da unidade. Segundo relatos, as obras em andamento têm gerado grande quantidade de poeira, além de um forte cheiro de cigarro proveniente do consumo por parte de alguns trabalhadores no local.

Os principais autores da denúncia são os familiares de uma paciente de 52 anos de idade, que passou por uma cirurgia na cabeça, após um AVC hemorrágico, e está internada no Hospital há 12 dias.

"Tem gente fumando cigarro lá em cima, na obra, e o cheiro está indo todinho para dentro do quarto. As janelas estão abertas e eles estão furando com a broca, aí a poeira está entrando para sala de quem fez cirurgia no cérebro. A minha irmã está entubada e está sentido cheiro de cigarro e de poeira", contou o irmão da paciente.

Os profissionais estão atuando no local há cerca de 15 dias, por isso, a entrada do Hospital da Restauração está repleta de andaimes, telas de segurança e barreiras de proteção.

"Que faça o serviço, mas faça em um horário que não atrapalhe os pacientes ou tire eles da sala para não prejudicar", concluiu o irmão da paciente.

O filho de outra paciente conta que está sendo bastante difícil a situação pois o local não possui ventiladores ou ar condicionados. "Todos os pacientes ali são cirurgia na cabeça e fica o som do marteleto e furadeira de fora. Não tem ar condicionado, não tem ventilador, os que tem são trazidos pelos próprios pacientes. Isso atrapalha a recuperação", contou o jovem.

A direção do Hospital da Restauração ainda não se pronunciou diante da situação.

