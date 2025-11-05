fechar
Pernambuco | Notícia

Prefeitura vai restaurar a fachada e requalificar o entorno do Conjunto Histórico do Carmo

A intervenção receberá investimentos em torno de R$ 5,8 milhões, com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC)

Por Anaís Coelho Publicado em 05/11/2025 às 14:46
Conjunto Histórico do Carmo
Conjunto Histórico do Carmo - Hélia Scheppa/PCR Imagem

A Prefeitura do Recife lançou a licitação para o início das obras de requalificação do entorno e restauro da fachada do Conjunto Histórico do Carmo, no bairro de Santo Antônio. O investimento será em torno dos R$ 5,8 milhões, com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

As ações serão conduzidas pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB), com o objetivo de valorizar o patrimônio histórico do Centro, fortalecer o turismo e estimular a economia local.

Hélia Scheppa/PCR Imagem
Conjunto Histórico do Carmo - Hélia Scheppa/PCR Imagem

 

Vias beneficiadas pela obra

As obras beneficiarão a Avenida Dantas Barreto, que terá passagem elevada e alargamento do passeio em algumas esquinas, no trecho entre a Rua de São Pedro e a Avenida Nossa Senhora do Carmo; além do Pátio do Carmo; da Rua João Souto Maior, no trecho até a Rua Frei Caneca; e da Rua Cambôa do Carmo.

Nessas vias, serão implantadas melhorias na drenagem, pavimentação, iluminação e sinalização; acessibilidade universal; mobiliário urbano com bancos, postes, lixeiras e floreiras; e novas redes de energia, telefonia e dados.

A requalificação também vai realizar a eliminação de obstáculos e interferências físicas e visuais, para estimular a circulação das pessoas e a contemplação dos monumentos. Além do restauro na fachada para evitar os riscos provocados pela queda de materiais e rebocos.

“O restauro da fachada não é apenas uma reforma, mas uma ação de manutenção da memória, salvaguarda da vida e valorização da arte, que vai proteger um bem de valor inestimável para a história e a identidade do Recife”, destaca o presidente da URB, Luís Henrique Lira.

Investimentos

O Novo PAC está com cerca de R$ 15 milhões de investimento para a requalificação de monumentos históricos da cidade, incluindo a requalificação da Igreja de São José do Ribamar e seu entorno.

O investimento se soma aos 2,2 milhões de euros anunciados para ações de reabilitação urbana, inclusão social e transição ecológica no Centro Histórico da capital pernambucana.

