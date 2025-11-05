Feira reúne inovações que estão transformando o mercado de hotelaria e gastronomia no Nordeste
HFN 2025 ocorre de 5 a 7 de novembro e terá mais de 500 marcas, experiências sensoriais e debates sobre tecnologia e tendências do setor
A HFN – Hotel & Food Nordeste 2025, maior feira de hospitalidade e alimentação fora do lar do Norte e Nordeste, será realizada de 5 a 7 de novembro, das 14h às 21h, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda.
A 7ª edição do evento deve reunir mais de 500 marcas expositoras e cerca de 29 mil visitantes profissionais, com soluções que abrangem toda a cadeia produtiva, desde alimentos e bebidas até equipamentos, tecnologia, mobiliário e serviços especializados.
Marcas e lançamentos
Entre os destaques estão empresas como Fricon, Tramontina, Gelopar e Netter Lavadoras Industriais, que apresentarão equipamentos inovadores voltados para eficiência, tecnologia e sustentabilidade.
A Fricon exibirá quatro lançamentos inéditos, incluindo o Visa Cooler e a linha ACF Premium, enquanto a Tramontina mostrará a Linha Bar, com demonstrações do chef César Brandelli.
A Gelopar apresenta a linha Bivolt by Gelopar, com tecnologia bivolt e compressor inverter, e a Netter trará cinco modelos de lavadoras industriais de alta performance.
Já a pernambucana Quantum Pão terá espaço dedicado à inovação, o Quantum Lab, e a Arena Burger, com debates sobre hamburguerias artesanais. Já a Chopsticks estreia com a primeira panela de pressão elétrica industrial do Brasil, e a Domaná exibirá soluções de preservação e conservação de alimentos.
Experiências e conteúdo
Integrada à Super Mix 2025, feira de varejo que ocorre no mesmo espaço, a HFN proporciona um ambiente de negócios, networking e atualização profissional, consolidando-se como referência nacional no setor.
A feira é promovida pela ABIH-PE, Abrasel-PE e Insight Feiras & Negócios, com patrocínios da PanCristal, Matrix Energia e BNB/Governo Federal, além do apoio de Sebrae/PE, Adepe, ABIMAQ, Ondunorte e outras entidades.
A HFN 2025 também oferecerá experiências sensoriais e conteúdo para profissionais do setor. Entre os destaques, estão:
- Gourmet Experience: debates e demonstrações sobre delivery, inteligência artificial, saúde mental e gestão de negócios, com curadoria da Abrasel-PE.
- Padaria do Amanhã: projeto da arquiteta Dani Figueirôa com modelo de padaria conceitual, palestras e soluções de design e tecnologia.
- Confeitar: workshops gratuitos de confeitaria comandados por chefs renomados do Nordeste e o lançamento do Confeitar Recife / Congresso Recife Cakes.
- FHAN – Fórum de Hospedagem e Alimentação do Nordeste: debates sobre inovação, tendências globais, vendas, custos e inteligência artificial.
- I Campeonato Mundial de Pizzaiolos com Síndrome de Down, ação inédita do projeto Pizza Maker & Down, promovendo inclusão e talento na gastronomia.
HFN – Hotel & Food Nordeste 2025
- Data: 5 a 7 de novembro de 2025
- Horário: 14h às 21h
- Local: Pernambuco Centro de Convenções (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n – Salgadinho, Olinda/PE)
- Inscrições: www.hfne.com.br
- Valores: Gratuito para pessoas jurídicas; pessoas físicas R$ 50