Feira reúne inovações que estão transformando o mercado de hotelaria e gastronomia no Nordeste

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

HFN 2025 ocorre de 5 a 7 de novembro e terá mais de 500 marcas, experiências sensoriais e debates sobre tecnologia e tendências do setor

Clique aqui e escute a matéria

A HFN – Hotel & Food Nordeste 2025, maior feira de hospitalidade e alimentação fora do lar do Norte e Nordeste, será realizada de 5 a 7 de novembro, das 14h às 21h, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda.

A 7ª edição do evento deve reunir mais de 500 marcas expositoras e cerca de 29 mil visitantes profissionais, com soluções que abrangem toda a cadeia produtiva, desde alimentos e bebidas até equipamentos, tecnologia, mobiliário e serviços especializados.

Marcas e lançamentos

Entre os destaques estão empresas como Fricon, Tramontina, Gelopar e Netter Lavadoras Industriais, que apresentarão equipamentos inovadores voltados para eficiência, tecnologia e sustentabilidade.

A Fricon exibirá quatro lançamentos inéditos, incluindo o Visa Cooler e a linha ACF Premium, enquanto a Tramontina mostrará a Linha Bar, com demonstrações do chef César Brandelli.

A Gelopar apresenta a linha Bivolt by Gelopar, com tecnologia bivolt e compressor inverter, e a Netter trará cinco modelos de lavadoras industriais de alta performance.

Já a pernambucana Quantum Pão terá espaço dedicado à inovação, o Quantum Lab, e a Arena Burger, com debates sobre hamburguerias artesanais. Já a Chopsticks estreia com a primeira panela de pressão elétrica industrial do Brasil, e a Domaná exibirá soluções de preservação e conservação de alimentos.

Experiências e conteúdo

Integrada à Super Mix 2025, feira de varejo que ocorre no mesmo espaço, a HFN proporciona um ambiente de negócios, networking e atualização profissional, consolidando-se como referência nacional no setor.

A feira é promovida pela ABIH-PE, Abrasel-PE e Insight Feiras & Negócios, com patrocínios da PanCristal, Matrix Energia e BNB/Governo Federal, além do apoio de Sebrae/PE, Adepe, ABIMAQ, Ondunorte e outras entidades.

A HFN 2025 também oferecerá experiências sensoriais e conteúdo para profissionais do setor. Entre os destaques, estão:

Gourmet Experience: debates e demonstrações sobre delivery, inteligência artificial, saúde mental e gestão de negócios, com curadoria da Abrasel-PE.

Padaria do Amanhã: projeto da arquiteta Dani Figueirôa com modelo de padaria conceitual, palestras e soluções de design e tecnologia.

Confeitar: workshops gratuitos de confeitaria comandados por chefs renomados do Nordeste e o lançamento do Confeitar Recife / Congresso Recife Cakes.

FHAN – Fórum de Hospedagem e Alimentação do Nordeste: debates sobre inovação, tendências globais, vendas, custos e inteligência artificial.

I Campeonato Mundial de Pizzaiolos com Síndrome de Down, ação inédita do projeto Pizza Maker & Down, promovendo inclusão e talento na gastronomia.

HFN – Hotel & Food Nordeste 2025

Data: 5 a 7 de novembro de 2025

Horário: 14h às 21h

Local: Pernambuco Centro de Convenções (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n – Salgadinho, Olinda/PE)

Inscrições: www.hfne.com.br

Valores: Gratuito para pessoas jurídicas; pessoas físicas R$ 50

Saiba como se inscrever na newsletter JC

