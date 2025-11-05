fechar
MPPE lança campanha contra o racismo nos terminais de ônibus do Grande Recife

Ação começa no Terminal de Xambá e visa promover igualdade racial e conscientização de passageiros, motoristas e trabalhadores do transporte público

05/11/2025
CTM e MPPE lançam campanha contra racismo
CTM e MPPE lançam campanha contra racismo - Reprodução/Freepik

A campanha "Aqui o racismo não tem passagem. Igualdade é o único destino" foi lançada nesta quarta-feira (5), às 6h, no Terminal Integrado de Xambá, em Olinda. A realização é do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), em parceria com o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) e outras instituições públicas.

A campanha é resultado de procedimento instaurado na 7ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital e tem como objetivo reforçar o combate a qualquer forma de discriminação racial, promovendo a igualdade também nos espaços de mobilidade urbana.

Atividades da campanha

Durante o período da ação, serão realizadas abordagens educativas, distribuição de materiais informativos e mini palestras voltadas a passageiros, motoristas e trabalhadores do Sistema de Transporte Público de Passageiros (STPP) da Região Metropolitana do Recife (RMR).

Além das ações presenciais, a campanha será divulgada em backbus, mídia publicitária que cobre a traseira de ônibus, nas principais linhas da RMR. O calendário inclui passagens por outros terminais:

  • Pelópidas Silveira (Paulista) - 12/11
  • Cajueiro Seco (Jaboatão dos Guararapes) - 19/11
  • Joana Bezerra (Recife) - 26/11

Apoio institucional

O promotor Westei Conde y Martin Júnior, responsável pela 7ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, destacou que a iniciativa visa massificar a mensagem de que o racismo é crime e que o transporte público deve ser espaço de respeito às diferenças e convivência cidadã.

A campanha conta com o apoio das Secretarias Estaduais de Justiça e Direitos Humanos (SJDH) e de Mobilidade e Infraestrutura (SEMOBI), empresas operadoras do STPP, Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (COEPIR) e Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), reforçando a articulação entre órgãos públicos e sociedade para promover a conscientização racial.

