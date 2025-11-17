fechar
Turista morre afogado na Praia do Cachorro, em Fernando de Noronha

A vítima recebeu os primeiros socorros do Guarda-Vidas no local e após a estabilização inicial, ele foi levado, pelo Samu, para o Hospital São Lucas

Por Zayra Pereira Publicado em 17/11/2025 às 20:32
Imagem de turista de São Paulo que se afogou na Praia do Cachorro, em Fernando de Noronha
Imagem de turista de São Paulo que se afogou na Praia do Cachorro, em Fernando de Noronha - Reprodução

Um turista de 25 anos morreu na tarde desta segunda-feira (17), após se afogar na Praia do Cachorro, em Fernando de Noronha, Pernambuco.

A vítima era de São Paulo e recebeu os primeiros socorros do Guarda-Vidas no local. Após a estabilização inicial, ele foi conduzido, pelo Samu, para o Hospital São Lucas, ainda em Noronha.

Ele sofreu uma parada cardiorespiratória e chegou a ser reanimado, mas não resistiu. O corpo deve ser encaminhado ao IML do Recife e posteriormente para São Paulo.

De acordo com moradores da Ilha, este período é marcado por um fenômemo que influencia no tamanho das ondas, fazendo com que elas fiquem cada vez mais agitadas.

