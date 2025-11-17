Turista morre afogado na Praia do Cachorro, em Fernando de Noronha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um turista de 25 anos morreu na tarde desta segunda-feira (17), após se afogar na Praia do Cachorro, em Fernando de Noronha, Pernambuco.

A vítima era de São Paulo e recebeu os primeiros socorros do Guarda-Vidas no local. Após a estabilização inicial, ele foi conduzido, pelo Samu, para o Hospital São Lucas, ainda em Noronha.

Ele sofreu uma parada cardiorespiratória e chegou a ser reanimado, mas não resistiu. O corpo deve ser encaminhado ao IML do Recife e posteriormente para São Paulo.

De acordo com moradores da Ilha, este período é marcado por um fenômemo que influencia no tamanho das ondas, fazendo com que elas fiquem cada vez mais agitadas.

