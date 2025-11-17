fechar
Teto de galpão cai em Olinda e atinge duas residências

Devido à gravidade e ao risco de acidentes, os moradores dessas residências estão interditados e não podem entrar. Confira detalhes

Por Zayra Pereira Publicado em 17/11/2025 às 19:54
Imagem de estrutura de concreto em obra
Imagem de estrutura de concreto em obra - Reprodução

O teto de um galpão desabou parcialmente na manhã desta segunda-feira (17), na Vila Popular, em Olinda.

O grande prédio acabou atingindo outras duas casas, no entanto, ninguém ficou ferido. Devido à gravidade e ao risco de acidentes, os moradores dessas residências estão interditados e não podem entrar.

Acidente

Pelo menos sete trabalhadores estavam no local no momento do acidente e o responsavel conta que os funcionários estavam utilizando água para trabalhos de escavação.

O piso do local cedeu e algumas estruturas de concreto se moveram, arrastando parte do teto.

A Defesa Civil de Olinda esteve no local e pontuou que o proprietário deve realizara a manutenção. "A gente está idenficando, dentre as edificações que ficam ao entorno, qual delas precisam se manter descoupada até a recupeação da estrutura", contou o responsável da Defesa Civil.

Um morador conta que ficou bastante assustado e foi orientado a sair de casa até que esteja seguro: "A gente começou a tirar todos de dentro de casa. Daí em diante a gemte tentou ver como ia fazer para as pessoas pegarem as coisas dentro".

O trabalho deve durar cerca de 30 dias e por enquanto a família deve permanecer em outro local.

"A nossa preocupação é achar um lugar onde a gente possa ficar durante o período de reforma", concluiu o morador

