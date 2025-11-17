Teto de galpão cai em Olinda e atinge duas residências
Devido à gravidade e ao risco de acidentes, os moradores dessas residências estão interditados e não podem entrar. Confira detalhes
O teto de um galpão desabou parcialmente na manhã desta segunda-feira (17), na Vila Popular, em Olinda.
O grande prédio acabou atingindo outras duas casas, no entanto, ninguém ficou ferido. Devido à gravidade e ao risco de acidentes, os moradores dessas residências estão interditados e não podem entrar.
Acidente
Pelo menos sete trabalhadores estavam no local no momento do acidente e o responsavel conta que os funcionários estavam utilizando água para trabalhos de escavação.
O piso do local cedeu e algumas estruturas de concreto se moveram, arrastando parte do teto.
A Defesa Civil de Olinda esteve no local e pontuou que o proprietário deve realizara a manutenção. "A gente está idenficando, dentre as edificações que ficam ao entorno, qual delas precisam se manter descoupada até a recupeação da estrutura", contou o responsável da Defesa Civil.
Um morador conta que ficou bastante assustado e foi orientado a sair de casa até que esteja seguro: "A gente começou a tirar todos de dentro de casa. Daí em diante a gemte tentou ver como ia fazer para as pessoas pegarem as coisas dentro".
O trabalho deve durar cerca de 30 dias e por enquanto a família deve permanecer em outro local.
"A nossa preocupação é achar um lugar onde a gente possa ficar durante o período de reforma", concluiu o morador
