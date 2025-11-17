Teto de galpão cai em Olinda e atinge duas residências

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Devido à gravidade e ao risco de acidentes, os moradores dessas residências estão interditados e não podem entrar. Confira detalhes

Clique aqui e escute a matéria

O teto de um galpão desabou parcialmente na manhã desta segunda-feira (17), na Vila Popular, em Olinda.

O grande prédio acabou atingindo outras duas casas, no entanto, ninguém ficou ferido. Devido à gravidade e ao risco de acidentes, os moradores dessas residências estão interditados e não podem entrar.

Leia Também Boi invade mercado na cidade de Palmares e causa tumulto

Acidente

Pelo menos sete trabalhadores estavam no local no momento do acidente e o responsavel conta que os funcionários estavam utilizando água para trabalhos de escavação.

O piso do local cedeu e algumas estruturas de concreto se moveram, arrastando parte do teto.

A Defesa Civil de Olinda esteve no local e pontuou que o proprietário deve realizara a manutenção. "A gente está idenficando, dentre as edificações que ficam ao entorno, qual delas precisam se manter descoupada até a recupeação da estrutura", contou o responsável da Defesa Civil.

Um morador conta que ficou bastante assustado e foi orientado a sair de casa até que esteja seguro: "A gente começou a tirar todos de dentro de casa. Daí em diante a gemte tentou ver como ia fazer para as pessoas pegarem as coisas dentro".

O trabalho deve durar cerca de 30 dias e por enquanto a família deve permanecer em outro local.

"A nossa preocupação é achar um lugar onde a gente possa ficar durante o período de reforma", concluiu o morador

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />