Sambada da Mestra Lusitânia começa nesta quinta (13) com programação gratuita em Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Festival gratuito em Olinda reúne oficinas, teatro e shows de Bongar e Coco dos Pretos, de 13 a 22 de novembro, no bairro de Jardim Fragoso

Clique aqui e escute a matéria

A comunidade de Jardim Fragoso, em Olinda, recebe a "Sambada da Mestra Lusitânia" a partir desta quinta-feira (13). O evento oferece uma programação artístico-cultural inteiramente gratuita que segue até o dia 22 de novembro.

As atividades ocorrem no Ilê Axé Oxum Ipondá e incluem oficinas, espetáculos teatrais, cinema e shows. A realização é do Centro Cultural Aurora Candidé, núcleo que funciona dentro do terreiro.

A abertura acontece nesta quinta (13), às 19h, com uma performance de dança, participação do grupo Coco Chinelo de Pau e a inauguração da exposição fotográfica “Entre Mundos - O Sagrado e o Profano caminham juntos”, composta por fotos registradas pelos membros do ilê.

Segundo a Ialorixá Mãe Ina T’Osun, o objetivo é "estimular as pessoas da comunidade local e possibilitar vivências artísticas e culturais gratuitamente na periferia", celebrando a ancestralidade e combatendo o racismo estrutural.

Oficinas, teatro e shows

A programação formativa oferece oficinas gratuitas de percussão (18/11), dança afro (19/11) e colagem digital (20/11).

No dia 14, o local recebe o espetáculo infantil “UBUNTU – Uma Linda Aventura na Floresta Afrobrasilandia”. Já no dia 20, o "Cine de Terreiro" exibe curtas-metragens pernambucanos sobre matrizes africanas, seguido de um debate.

O encerramento da Sambada da Mestra Lusitânia acontece no sábado, 22 de novembro, com shows gratuitos dos grupos Abê Adu Lofé, Coco Chinelo de Pau, Bongar e Coco dos Pretos, das 17h à meia-noite.

O festival tem incentivo da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), com apoio do Ministério da Cultura, Governo Federal e Prefeitura de Olinda.

Programação completa

Local: Ilê Axé Oxum Ipondá, em Olinda, no bairro de Jardim Fragoso (rua João José Tertuliano, número 305)

Data: 13 a 22 de novembro

13 de novembro (quinta-feira)

Boas vindas da Mãe Ina T’Osun

Performance de dança com Aline Gomes e Tayna Salomé + participação do Coco Chinelo de Pau

Inauguração da exposição fotográfica coletiva “Entre Mundos - O Sagrado e o Profano caminham juntos”*

Horário: 19h

Classificação: livre

14/11 (sexta-feira)

Teatro para infância: “Eu conto, Tu Contas, Nós Contamos: UBUNTU – Uma Linda Aventura na Floresta Afrobrasilandia” (Grupo São Gens)*

Horário: 19h

Classificação: livre

15/11 (sábado)

Infantil: “Teatro lambe-lambe Igbá Itan” (Raquel Franco)

Horário: 17h

Classificação: livre

Teatro adulto: “Histórias Bordadas em Mim” (Agrinez Melo)

Horário: 19h

Classificação: dez anos de idade

16/11 (domingo)

Teatro adulto: “Hblynda em TRANSito” (Hblynda Morais)

Horário: 19h

Classificação: dez anos de idade

18/11 (terça-feira)

Oficina de percussão (Juninho Panda)

Horário: 14h

Duração: duas horas

Vagas: dez

Classificação: livre

19/11 (quarta-feira)

Oficina de dança afro (Aline Gomes)

Horário: 18h30 às 21h

Duração: duas horas

Vagas: 20

Classificação: livre

20/11 (quinta-feira)

Oficina: códigos da jurema - colagem digital (Brunna Martins)

Horário: 14h

Duração: três horas

Vagas: dez

Classificação: dez anos de idade

Cine Terreiro

Exibição de filmes de curta-metragem (temática: matrizes africanas): “Povo de Rua” (direção: Aline Gomes); “Aldeias” (direção: Agrinez Melo); “Oxum: Cantos e Contos” (direção: Brunna Martins); “Iansã: o que o vento nos trouxe” (direção Zé Iná).

Roda de conversa: cinema e ancestralidade

Horário: 19h

Classificação: livre

22/11 (sábado)

Shows: Abê Adu Lofé , Coco Chinelo de Pau, Bongar e Coco dos Pretos