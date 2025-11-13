Sambada da Mestra Lusitânia começa nesta quinta (13) com programação gratuita em Olinda
Festival gratuito em Olinda reúne oficinas, teatro e shows de Bongar e Coco dos Pretos, de 13 a 22 de novembro, no bairro de Jardim Fragoso
A comunidade de Jardim Fragoso, em Olinda, recebe a "Sambada da Mestra Lusitânia" a partir desta quinta-feira (13). O evento oferece uma programação artístico-cultural inteiramente gratuita que segue até o dia 22 de novembro.
As atividades ocorrem no Ilê Axé Oxum Ipondá e incluem oficinas, espetáculos teatrais, cinema e shows. A realização é do Centro Cultural Aurora Candidé, núcleo que funciona dentro do terreiro.
A abertura acontece nesta quinta (13), às 19h, com uma performance de dança, participação do grupo Coco Chinelo de Pau e a inauguração da exposição fotográfica “Entre Mundos - O Sagrado e o Profano caminham juntos”, composta por fotos registradas pelos membros do ilê.
Segundo a Ialorixá Mãe Ina T’Osun, o objetivo é "estimular as pessoas da comunidade local e possibilitar vivências artísticas e culturais gratuitamente na periferia", celebrando a ancestralidade e combatendo o racismo estrutural.
Oficinas, teatro e shows
A programação formativa oferece oficinas gratuitas de percussão (18/11), dança afro (19/11) e colagem digital (20/11).
No dia 14, o local recebe o espetáculo infantil “UBUNTU – Uma Linda Aventura na Floresta Afrobrasilandia”. Já no dia 20, o "Cine de Terreiro" exibe curtas-metragens pernambucanos sobre matrizes africanas, seguido de um debate.
O encerramento da Sambada da Mestra Lusitânia acontece no sábado, 22 de novembro, com shows gratuitos dos grupos Abê Adu Lofé, Coco Chinelo de Pau, Bongar e Coco dos Pretos, das 17h à meia-noite.
O festival tem incentivo da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), com apoio do Ministério da Cultura, Governo Federal e Prefeitura de Olinda.
Programação completa
Local: Ilê Axé Oxum Ipondá, em Olinda, no bairro de Jardim Fragoso (rua João José Tertuliano, número 305)
Data: 13 a 22 de novembro
13 de novembro (quinta-feira)
Boas vindas da Mãe Ina T’Osun
Performance de dança com Aline Gomes e Tayna Salomé + participação do Coco Chinelo de Pau
Inauguração da exposição fotográfica coletiva “Entre Mundos - O Sagrado e o Profano caminham juntos”*
- Horário: 19h
- Classificação: livre
14/11 (sexta-feira)
Teatro para infância: “Eu conto, Tu Contas, Nós Contamos: UBUNTU – Uma Linda Aventura na Floresta Afrobrasilandia” (Grupo São Gens)*
- Horário: 19h
- Classificação: livre
15/11 (sábado)
Infantil: “Teatro lambe-lambe Igbá Itan” (Raquel Franco)
- Horário: 17h
- Classificação: livre
Teatro adulto: “Histórias Bordadas em Mim” (Agrinez Melo)
- Horário: 19h
- Classificação: dez anos de idade
16/11 (domingo)
Teatro adulto: “Hblynda em TRANSito” (Hblynda Morais)
- Horário: 19h
- Classificação: dez anos de idade
18/11 (terça-feira)
Oficina de percussão (Juninho Panda)
- Horário: 14h
- Duração: duas horas
- Vagas: dez
- Classificação: livre
19/11 (quarta-feira)
Oficina de dança afro (Aline Gomes)
- Horário: 18h30 às 21h
- Duração: duas horas
- Vagas: 20
- Classificação: livre
20/11 (quinta-feira)
Oficina: códigos da jurema - colagem digital (Brunna Martins)
- Horário: 14h
- Duração: três horas
- Vagas: dez
- Classificação: dez anos de idade
Cine Terreiro
Exibição de filmes de curta-metragem (temática: matrizes africanas): “Povo de Rua” (direção: Aline Gomes); “Aldeias” (direção: Agrinez Melo); “Oxum: Cantos e Contos” (direção: Brunna Martins); “Iansã: o que o vento nos trouxe” (direção Zé Iná).
Roda de conversa: cinema e ancestralidade
- Horário: 19h
- Classificação: livre
22/11 (sábado)
Shows: Abê Adu Lofé , Coco Chinelo de Pau, Bongar e Coco dos Pretos
- Horário: 17h às 0h
- Classificação: livre