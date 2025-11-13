Homem é encontrado morto dentro de cisterna em Jaboatão dos Guararapes
O suspeito contou que matou a vítima a pauladas, em seguida jogando o corpo dele dentro de uma cisterna e colocando areia sobre o cadáver
Um homem de 27 anos foi encontrado morto dentro de uma cisterna no bairro Floriano, em Jaboatão dos Guararapes, na tarde desta quinta-feira (13).
De acordo com informações apuradas pela equipe de reportagem da TV Jornal, a vítima, Odvan de Lima, teria ido até a residência, onde foi assassinado, e os moradores da região ouviram gritos e discussões. Depois de um tempo, a vítima desapareceu.
Os vizinhos da casa resolveram contar para as autoridades que o jovem esteve no local e a Polícia Militar seguiu à residência para questionar o proprietário sobre o paradeiro da vítima. O homem então confessou para a polícia que matou Odvan.
O suspeito afirma que realizou o homicídio desferindo diversas pauladas na vítima, em seguida jogando o corpo dele dentro de uma cisterna e colocando areia sobre o cadáver.
O homem foi levado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Sul, depois encaminhado ao DHPP do bairro do Cordeiro, onde foi autuado por homicídio e ocultação de cadáver.
Os Bombeiros foiram acionados para realizar a retirada do corpo da vítima, que estava em um local de difícil acesso para a Polícia.
"Nós encontramos a vítima em uma cisterna de, aproximadamente, quatro metros de profundidade e ele estava coberto de terra. Vestindo apenas com uma bermuda e acredito que o caso aconteceu há vários dias, porque ele já estava em avançado estado de decomposição", contou Laurindo, responsável do Corpo de Bombeiros.
O caso segue sob investigação para identificar a motivação do homicídio.