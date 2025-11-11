Homem é encontrado morto em avançado estágio de decomposição em Afogados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um homem de 58 anos foi encontrado morto em sua residência, no bairro de Afogados, nesta terça-feira (11), já em decomposição avançada.

A vítima foi encontrada por moradores, que sentiram falta dele e acharam estranho a porta estar aberta. Ao entrarem no local, encontraram o corpo do homem em meio a bastante lixo, principalmente garrafas de bebidas e bitucas de cigarro.

Os vizinhos contaram que o homem era alcoolista e utilizava todo dinheiro que ganhava com reciclagem para comprar mais bebidas.

"Ele era uma boa pessoa. Tinha moto, andava bem vestido. A mãe dele morava perto do Prado e ele sempre ia ver. Depois que a mãe e o pai morreram ele entrou por esse caminho", contou uma vizinha.

A Polícia Militar isolou o local para que os investigadores e a Polícia Criminal pudessem realizar as primeiras análises. A casa era dos pais do homem e ficou para ele de herança, mas desde então foi ficando bastante desgastada e também passou a ser ponto de tráfico de drogas.

"A casa era bem conservada, a mãe dele tinha o maior zelo nesta casa e depois que ela faleceu ficou nesse estado aí. A casa era bem movimentada, muito noiado, a noite toda. A gente não conseguia dormir porque era muita zuada e briga por conta de droga", contou uma outra moradora.

A última vez que avistram o homem foi no fim de semana, quando colocava um cachorro da vizinhança para fora de sua casa. Os vizinhos afirmam que não ouviram nenhum barulho que indique alguma violência na casa neste fim de semana, o que pode dificultar as informações sobre a hora da morte.

De acordo com os peritos, a morte deve ter ocorrido de um há dois dias atrás e o corpo estava bastante inchado, por isso não foi possível identificar perfurações neste primeiro momento. O corpo foi levado ao IML para uma averiguação precisa.

