Caminhão carregado de vidro tomba e prejudica trânsito na PE-15, em Olinda

Motorista ficou ferido e foi levado para a UPA de Olinda; equipes do DER já estão no local para orientar os motoristas que seguem sentido Paulista

Um caminhão carregado com chapas de vidro tombou na manhã desta quinta-feira (13) na PE-15, em Olinda, nas proximidades da entrada do bairro de Ouro Preto, no sentido Paulista. Equipes do DER já estão no local para orientar os condutores e o trânsito flui lentamente.

Caminhão bateu no viaduto

O veículo bateu em um viaduto e perdeu o controle ao tentar fazer o retorno. Com o impacto, parte da carga se soltou e ficou espalhada pela pista, que ficou totalmente interditada até a chegada do Departamento de Estradas e Rodagem (DER).

De acordo com informações repassadas à equipe da TV Jornal, o motorista sofreu cortes causados pelos estilhaços, mas conseguiu sair do caminhão pela janela. Ele foi socorrido por um motociclista e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Olinda. Apesar dos ferimentos, o condutor estava consciente.

Segundo acidente



O tombamento causou um grande engarrafamento no sentido Paulista da rodovia. Motoristas tentavam desviar do bloqueio passando pela calçada. Parte da carga de vidro, além de objetos pessoais do caminhoneiro, ficou espalhada no chão, aumentando o risco de novos incidentes.

Durante a confusão, um micro-ônibus que transportava quatro funcionários para uma empresa em Igarassu acabou ficando preso em um pedaço de poste que já havia sido danificado em outro sinistro no mesmo trecho.

"Eu tentei desviar por causa do vidro, mas o carro é grande e acabou prendendo. Graças a Deus ninguém se machucou", contou o motorista do veículo.

Equipes do DER no local

Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE) chegaram ao local para sinalizar o trecho. Agentes de trânsito de Olinda também foram acionados para tentar organizar o fluxo de veículos e minimizar os transtornos.

Em nota, o DER-PE conta que a equipe permanece no local, monitorando o fluxo de veículos e prestando o apoio necessário para minimizar o congestionamento no local.

Veja a reportagem da TV Jornal