Governo de Pernambuco anuncia requalificação em passarelas da PE-15 até o final do ano

No bairro de Ouro Preto, em Olinda, a passarela Peixe Agulha não possui coberta, deixando os pedestres a mercê do sol e da chuva

Por Zayra Pereira Publicado em 20/10/2025 às 21:29
Imagem de passarela - Reprodução

O Governo de Pernambuco anunciou a divulgação dos editais para requalificação das três passarelas que ficam na avenida PE-15, que corta Olinda, Paulista e Abreu e Lima.

A equipe de reportagem da TV Jornal foi até o local conferir a situação atual, constatando vários pontos com ferrugem e desgastados.

No bairro de Ouro Preto, em Olinda, a passarela Peixe Agulha não possui coberta, deixando os pedestres que desejam cruzar a avenida a mercê do sol e da chuva, além da falta de iluminação. Uma moradora conta que sabe dos problemas, mas tema necessidade de usar o equipamento.

"É a única passagem que a gente tem para atravessar, porque tem um sinal ali, mas as vezes quando a gente vai passar, a pista do meio fica com bastante carros e os ônibus não respeitam", contou Maria do Carmo.

A passarela conta com rampas e escadas, o que traz mais acessibilidade para deficientes e pessoas com mobilidade reduzida, como idosos. "Sempre passo aqui quando vou comprar o pão e reformando vai ficar melhor", contou Antônia Helena.

Outra passarela é a São Francisco de Assis, que fica no bairro Vila Torres Galvão, em Paulista, também está com bastante ferrugem, além de não possuir coberta. Ela conta com acesso à estação de BRT, mas está temporariamente fechada para reparos, mesmo cenário da passarela de Abreu e Lima.

Por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, o Governo do Estado afirma que as obras de requalificaçãoterão um investimento de R$ 6,6 milhões.

"O objetivo é requalificar mesmo, tornar as passarelas viáveis. No caso da Peixe Agulha é recuperação estrutural, fazer a cobertura. E no caso das outras duas, é recompor o conjunto passarelas estações, permitindo a ligação do usuário até a estação de BRT", contou o secretário Francisco Sena.

