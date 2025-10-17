fechar
Feira de Profissões reúne estudantes do ensino médio com experiências práticas no Recife

Evento gratuito será realizado neste sábado (18) e propõe vivências em diferentes áreas, visitas guiadas e orientações sobre o mercado de trabalho

Por JC Publicado em 17/10/2025 às 17:59
Profissões
Profissões - Freepik

O Recife recebe neste sábado (18) mais uma edição da Feira de Profissões 2025, iniciativa do Centro Universitário UniFBV Wyden voltada para estudantes do ensino médio e o público em geral.

O evento, gratuito, será realizado a partir das 8h, no campus da instituição, e promete uma imersão no universo acadêmico e profissional por meio de atividades práticas, estandes interativos e visitas aos laboratórios.

Vivências e experiências

Durante a feira, os visitantes poderão acompanhar de perto o cotidiano de diferentes carreiras, participando de atividades conduzidas por professores e alunos extensionistas.

Os estandes das ligas acadêmicas apresentarão projetos, experimentos e demonstrações, enquanto o espaço de empregabilidade oferecerá consultoria de carreira e orientações sobre o mercado de trabalho.

Outro destaque é o estande de internacionalização, que reunirá informações sobre intercâmbios, cursos de idiomas e programas de mobilidade acadêmica. Os laboratórios de Saúde e Direito estarão abertos à visitação, além das salas de aula que sediarão o vestibular da instituição, que ocorrerá no mesmo dia.

Acesso e participação

A feira contará com a participação de cursos das mais diversas áreas — Saúde, Tecnologias e Engenharias, Economia Criativa, Gestão e Humanas.

Para facilitar o acesso, o UniFBV disponibilizará transporte gratuito para escolas e comunidades dos municípios de Escada, Ribeirão e Cabo de Santo Agostinho, além das Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) do Recife.

Formato dinâmico

De acordo com Leandro Almeida, gerente comercial da instituição, o evento busca romper com o formato tradicional das feiras de profissões.

“Diferente de outros modelos, o evento será realizado ao ar livre, sem palestras formais, privilegiando a vivência prática e o contato direto com professores e universitários. Nosso objetivo é estimular o protagonismo dos jovens na construção de suas trajetórias acadêmicas e profissionais”, explica.

A entrada é gratuita, sem necessidade de inscrição prévia. Já os interessados em participar do vestibular do UniFBV, que ocorrerá simultaneamente à feira, devem se inscrever antecipadamente no site.

