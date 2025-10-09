fechar
Pernambuco | Notícia

Requalificação transforma mercado público de Paulista e cria nova área de alimentação

Com obras avançadas, mercado de Jardim Paulista Baixo recebe melhorias estruturais, novo espaço para feirantes e praça de alimentação moderna

Por Eduardo Scofi Publicado em 09/10/2025 às 11:31
Mercado Público de Jardim Paulista passa por requalificação
Mercado Público de Jardim Paulista passa por requalificação - Reprodução/ Prefeitura Municipal de Paulista

Clique aqui e escute a matéria

O Mercado Público de Jardim Paulista Baixo, em Paulista, Região Metropolitana do Recife, passa por uma reforma que busca reverter anos de abandono estrutural e precariedade.

A requalificação, conduzida pela Prefeitura do Paulista por meio da Secretaria de Administração das Regionais, pretende transformar o espaço em um equipamento mais seguro e funcional para comerciantes e frequentadores.

As obras incluem ainda substituição das redes elétrica e hidráulica, nova tubulação de saneamento e pintura completa do prédio, medidas que visam eliminar infiltrações, vazamentos e riscos provocados por instalações antigas e deterioradas.

Leia Também

De acordo com o secretário Jaime Domingos, o objetivo é devolver dignidade ao espaço.

“Queremos mudar tudo para dar mais tranquilidade para os comerciantes e para a população. As pessoas terão prazer em vir fazer suas compras aqui”, afirmou.

Insegurança e descaso

Por muito tempo, os vendedores de frutas e verduras trabalharam expostos ao sol e à chuva, instalados em bancas na calçada em frente ao mercado, sem iluminação ou ventilação e comprometendo a circulação de pedestres.

Reprodução/ Prefeitura Municipal de Paulista
A reforma visa melhorar a estrutura do local - Reprodução/ Prefeitura Municipal de Paulista

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O novo projeto prevê a criação de uma área coberta e ventilada nos fundos do prédio, com iluminação adequada e espaço organizado para as bancas, corrigindo um problema histórico de falta de infraestrutura.

A prefeitura informou que o projeto está em fase avançada e deve transformar o mercado em um ponto de referência para alimentação, convivência e comércio popular no bairro.

Saiba como acessar o JC Premium

Leia também

Previsão do tempo: quinta-feira (9) será abafada e com pancadas isoladas na Região Metropolitana
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: quinta-feira (9) será abafada e com pancadas isoladas na Região Metropolitana
Incêndio é registrado em terminal privado do Porto do Recife na manhã desta quinta-feira (9)
INCÊNDIO

Incêndio é registrado em terminal privado do Porto do Recife na manhã desta quinta-feira (9)

Compartilhe

Tags