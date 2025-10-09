fechar
Pernambuco | Notícia

Conexão Cidadã oferece serviços gratuitos a catadores de recicláveis no Recife

Ação social nesta sexta-feira (10) levará saúde, orientação jurídica e kits de proteção a trabalhadores da coleta de recicláveis na Iputinga

Por JC Publicado em 09/10/2025 às 10:36
Conexão Cidadã promove ação social para catadores no Recife
Conexão Cidadã promove ação social para catadores no Recife - Laís Lyra/Conexão Cidadã

O projeto Conexão Cidadã realiza, nesta sexta-feira (10), uma ação social voltada para catadores e catadoras de materiais recicláveis da região da Iputinga, no Recife. A iniciativa oferece serviços gratuitos de saúde, assistência jurídica e distribuição de EPIs.

Serviços gratuitos para catadores

A ação é feita em parceria com o Distrito Sanitário IV e a Casa da Justiça e Cidadania da Unifafire, e acontece das 8h às 12h, na Igreja Batista da Iputinga, ao lado do ecoposto. Entre os serviços oferecidos estão:

  • Vacinação
  • Testagem rápida para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs)
  • Aferição de pressão arterial e glicemia
  • Orientações em saúde e higiene
  • Atendimento jurídico e psicossocial
  • Distribuição de kits de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)

Ação social do Conexão Cidadã

  • Data: 10 de outubro
  • Horário: 8h às 12h
  • Local: Igreja Batista da Iputinga
  • Endereço: Av. Professor Joaquim Cavalcanti, nº 616, ao lado do ecoposto

