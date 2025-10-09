Pernambuco | Notícia
Conexão Cidadã oferece serviços gratuitos a catadores de recicláveis no Recife
Ação social nesta sexta-feira (10) levará saúde, orientação jurídica e kits de proteção a trabalhadores da coleta de recicláveis na Iputinga
Clique aqui e escute a matéria
O projeto Conexão Cidadã realiza, nesta sexta-feira (10), uma ação social voltada para catadores e catadoras de materiais recicláveis da região da Iputinga, no Recife. A iniciativa oferece serviços gratuitos de saúde, assistência jurídica e distribuição de EPIs.
Serviços gratuitos para catadores
A ação é feita em parceria com o Distrito Sanitário IV e a Casa da Justiça e Cidadania da Unifafire, e acontece das 8h às 12h, na Igreja Batista da Iputinga, ao lado do ecoposto. Entre os serviços oferecidos estão:
- Vacinação
- Testagem rápida para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs)
- Aferição de pressão arterial e glicemia
- Orientações em saúde e higiene
- Atendimento jurídico e psicossocial
- Distribuição de kits de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)
Leia Também
Ação social do Conexão Cidadã
- Data: 10 de outubro
- Horário: 8h às 12h
- Local: Igreja Batista da Iputinga
- Endereço: Av. Professor Joaquim Cavalcanti, nº 616, ao lado do ecoposto
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />