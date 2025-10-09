Conexão Cidadã oferece serviços gratuitos a catadores de recicláveis no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ação social nesta sexta-feira (10) levará saúde, orientação jurídica e kits de proteção a trabalhadores da coleta de recicláveis na Iputinga

Clique aqui e escute a matéria

O projeto Conexão Cidadã realiza, nesta sexta-feira (10), uma ação social voltada para catadores e catadoras de materiais recicláveis da região da Iputinga, no Recife. A iniciativa oferece serviços gratuitos de saúde, assistência jurídica e distribuição de EPIs.

Serviços gratuitos para catadores

A ação é feita em parceria com o Distrito Sanitário IV e a Casa da Justiça e Cidadania da Unifafire, e acontece das 8h às 12h, na Igreja Batista da Iputinga, ao lado do ecoposto. Entre os serviços oferecidos estão:

Vacinação

Testagem rápida para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs)

Aferição de pressão arterial e glicemia

Orientações em saúde e higiene

Atendimento jurídico e psicossocial

Distribuição de kits de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)

Ação social do Conexão Cidadã

Data: 10 de outubro

10 de outubro Horário: 8h às 12h

8h às 12h Local: Igreja Batista da Iputinga

Igreja Batista da Iputinga Endereço: Av. Professor Joaquim Cavalcanti, nº 616, ao lado do ecoposto

