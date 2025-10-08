Unidade móvel do CadÚnico leva atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ônibus itinerante da Prefeitura amplia acesso a benefícios sociais em comunidades; nesta semana, serviço está no Jordão

Clique aqui e escute a matéria

A Prefeitura do Recife segue levando o atendimento do Cadastro Único (CadÚnico) a comunidades da cidade por meio de uma unidade móvel itinerante, que oferece serviços sociais diretamente nos bairros. A ação, coordenada pela Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome (SAS), tem como público-alvo famílias com renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa.

Nesta semana, até a sexta-feira (10), o ônibus está estacionado em frente à Escola Municipal Jordão Baixo, na Avenida Governador Roberto Silveira, nº 51, no bairro do Jordão, com atendimentos das 9h às 15h.

Inclusão social sobre rodas

Criada em setembro, a unidade móvel tem como objetivo facilitar o acesso da população a serviços sociais básicos, como inscrição e atualização no CadÚnico — sistema que dá acesso a programas como o Bolsa Família. Além disso, a equipe oferece informações sobre benefícios e realiza atendimentos para aproximadamente 100 pessoas por dia.

Segundo a secretária de Assistência Social, Pâmela Alves, a proposta é ampliar o acolhimento e a inclusão social.“Nosso objetivo é cada vez mais levar os serviços até onde as pessoas estão, garantindo acesso, dignidade e oportunidades para todos”, destacou.

Para ser atendido, o responsável familiar deve apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e os CPFs de todos os membros da família.

Próximos bairros no roteiro

Podem participar famílias com renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa. - Douglas Fagner/PCR

Desde o lançamento do serviço, o ônibus já percorreu bairros como Santo Amaro, Joana Bezerra, Linha do Tiro e Mangueira. Após a estadia no Jordão, o atendimento seguirá para outras localidades, entre elas Cohab, Passarinho, Afogados, Várzea, San Martin, Areias, Coqueiral e Alto José do Pinho, sempre com foco em uma comunidade por vez.

A unidade móvel do CadÚnico funcionará de terça a sexta-feira, das 9h às 15h, como parte de uma ação permanente da Prefeitura para descentralizar os serviços e aproximá-los das famílias que mais precisam.



Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />