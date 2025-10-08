fechar
Pernambuco | Notícia

Unidade móvel do CadÚnico leva atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade no Recife

Ônibus itinerante da Prefeitura amplia acesso a benefícios sociais em comunidades; nesta semana, serviço está no Jordão

Por JC Publicado em 08/10/2025 às 18:05
No Jordão, a ação acontece até sexta (10)
No Jordão, a ação acontece até sexta (10) - Douglas Fagner/PCR

A Prefeitura do Recife segue levando o atendimento do Cadastro Único (CadÚnico) a comunidades da cidade por meio de uma unidade móvel itinerante, que oferece serviços sociais diretamente nos bairros. A ação, coordenada pela Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome (SAS), tem como público-alvo famílias com renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa.

Nesta semana, até a sexta-feira (10), o ônibus está estacionado em frente à Escola Municipal Jordão Baixo, na Avenida Governador Roberto Silveira, nº 51, no bairro do Jordão, com atendimentos das 9h às 15h.

Inclusão social sobre rodas

Criada em setembro, a unidade móvel tem como objetivo facilitar o acesso da população a serviços sociais básicos, como inscrição e atualização no CadÚnico — sistema que dá acesso a programas como o Bolsa Família. Além disso, a equipe oferece informações sobre benefícios e realiza atendimentos para aproximadamente 100 pessoas por dia.

Segundo a secretária de Assistência Social, Pâmela Alves, a proposta é ampliar o acolhimento e a inclusão social.“Nosso objetivo é cada vez mais levar os serviços até onde as pessoas estão, garantindo acesso, dignidade e oportunidades para todos”, destacou.

Para ser atendido, o responsável familiar deve apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e os CPFs de todos os membros da família.

Próximos bairros no roteiro

Douglas Fagner/PCR
Podem participar famílias com renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa. - Douglas Fagner/PCR

Desde o lançamento do serviço, o ônibus já percorreu bairros como Santo Amaro, Joana Bezerra, Linha do Tiro e Mangueira. Após a estadia no Jordão, o atendimento seguirá para outras localidades, entre elas Cohab, Passarinho, Afogados, Várzea, San Martin, Areias, Coqueiral e Alto José do Pinho, sempre com foco em uma comunidade por vez.

A unidade móvel do CadÚnico funcionará de terça a sexta-feira, das 9h às 15h, como parte de uma ação permanente da Prefeitura para descentralizar os serviços e aproximá-los das famílias que mais precisam.

