Recife realiza debate com especialistas sobre como tornar cidade resiliente à elevação do nível do mar

Atividades com pesquisadores brasileirs e holandeses acontecem no Bairro do Recife durante o REC’n’Play, entre os dias 13 e 17 de outubro

Especialistas brasileiros e holandeses vão debater, entre 13 e 17 de outubro, como desenvolver estratégias para tornar o Recife mais resiliente às mudanças climáticas, especialmente em relação à elevação do nível do mar.

As atividades acontecem no Bairro do Recife, área central da cidade, durante o REC’n’Play e fazem parte do workshop Recife Exchanges Netherlands (RxN)- Projetando para os extremos - Adaptação à elevação do nível dos oceanos na cidade do Recife – Brasil.

Por meio de palestras, oficinas, visitas técnicas e atividades colaborativas, os participantes vão apresentar, ao final do workshop, propostas concretas de proteção, adaptação e mitigação para combater os efeitos climáticos adversos projetados para o Recife.

Participarão do evento alunos e profissionais de arquitetura, urbanismo, planejamento territorial, conservação do patrimônio e oceanografia.

A realização é do Projeto Recife Cidade Parque (fruto de convênio entre a Universidade Federal de Pernambuco e a Prefeitura do Recife), da Universidade Tecnológica de Delft (TU Delft), Prefeitura de Haia, IHE Delft Institute for Water Education (Unesco) e PortCityFutures.

Entre os nomes confirmados estão Jean-Paul Corten e Martijn Oosterhuis, da Agência de Patrimônio Cultural dos Países Baixos e Mila Avellar, do UNESCO IHE Delft. A coordenação do evento é de Roberto Montezuma, professor da UFPE e coordenador geral do projeto Recife Cidade Parque.

A capital pernambucana é a 16ª cidade mais vulnerável do mundo às transformações do clima, segundo o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC-2014) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Já Haia, localizada nos Países Baixos, tem uma longa experiência no desenvolvimento de medidas para protegê-la de catástrofes como enchentes.

Outras colaborações

O RXN integra uma série de workshops em que profissionais e estudantes do Brasil e da Holanda se uniram para pensar de maneira colaborativa os problemas urbanos do Recife.

Realizada em 2011, na capital pernambucana, a primeira experiência colaborativa resultou em duas conclusões: a necessidade de se recuperar o planejamento de longo prazo da cidade e a compreensão da cidade a partir da relação da sociedade com sua malha hídrica, formada por três bacias e frente marinha.

Em 2019, o segundo encontro, Recife Exchange Holland (RXH), teve como tema o desenvolvimento sustentável urbano num recorte do Recife: a Ilha de Antônio Vaz, localizada na sua região central. Para reverter o processo de decadência dos bairros centrais, o evento propôs um projeto com gestão integradora envolvendo a totalidade da ilha.

O terceiro encontro, Recife Exchange Netherlands (RXN), intitulado Visões e estratégias diante da elevação do nível do mar no Recife e nos Países Baixos aconteceu em 2021, em formato virtual.

As proposições dos RXs foram acatadas por gestores municipais no Recife e se transformaram em políticas públicas, como o projeto Recife Cidade Parque.

Recife Cidade Parque

O projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Recife Cidade Parque – Plano de Qualidade da Paisagem é realizado pela UFPE, fruto de convênio com a Prefeitura do Recife, com o objetivo de transformar a capital pernambucana em uma cidade-parque até o ano de 2037, quando será a primeira capital brasileira a completar 500 anos.

O projeto se baseia na criação de uma cidade que promova a reconexão das áreas urbanas com a natureza, valorizando os cursos d’água, o mar e a vegetação, além de estudar a implantação de espaços conectados por corredores ambientais, incluindo as regiões de estuário, da planície e dos morros.

O Recife Cidade Parque também busca incentivar caminhadas, bicicletas e o transporte público coletivo.

Serviço:

Recife Exchanges Netherlands (RxN)- Projetando para os extremos - Adaptação à elevação do nível dos oceanos na cidade do Recife – Brasil

Datas: 13 a 17 de outubro

Local: Sala do Apolo 235 - Rua do Apolo, 235, Bairro do Recife

