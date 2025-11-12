Cinco pessoas são presas por assalto a BRT no bairro da Caxangá

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com as investigações, o grupo fugiu em direção a um terreno baldio no bairro do Cordeiro, Zona Oeste, onde foram autuados

Uma mulher e quatro homens foram presos em flagrante na tarde desta quarta-feira (12) após assaltarem uma passageira dentro de um BRT na Avenida Caxangá, no corredor Leste-Oeste.

Os suspeitos estavam armados com duas facas no momento em que arbodaram a mulher e roubaram seu celular. No calor do momento, ela reagiu ao assalto e foi esfaqueada no braço.

"A Delegacia tomou conhecimento, através de populares, da ocorrência de um roubo dentro de um BRT, e que alguns indivíduos tinham subtraído o celular da vítima e desceram em uma estação. A vítima continuou no veículo, desceu na próxima estação, pegou um barrote e tentou reaver seu pertence. Na ocasião houve uma briga e ela foi esfaqueada", disse o delegado Diego Acioli.

De acordo com as investigações, o grupo fugiu em direção a um terreno baldio no bairro do Cordeiro, Zona Oeste, onde foram autuados.

O delegado conta que o grupo confessou o crime: "Eles confessaram o crime e detalharam como foi a ação, o que vai servir de base para o pedido de conversão da prisão em flagrante para preventiva", contou.



A polícia não descarta a possibilidade de que o grupo tenha atuado em outras investidas criminosas e pede que possíveis vítimas entrem em contato com a Delegacia do Cordeiro, inclusive a vítima do assalto que resultou na prisão.

Os suspeitos, que não tiveram nome ou idade revelados, agora seguem à disposição da justição e deverão passar por audiência de custódia.

