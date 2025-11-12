fechar
Notícias | Notícia

Cinco pessoas são presas por assalto a BRT no bairro da Caxangá

De acordo com as investigações, o grupo fugiu em direção a um terreno baldio no bairro do Cordeiro, Zona Oeste, onde foram autuados

Por Zayra Pereira Publicado em 12/11/2025 às 22:03 | Atualizado em 12/11/2025 às 22:20
Imagem de delegacia do Cordeiro
Imagem de delegacia do Cordeiro - Reprodução

Clique aqui e escute a matéria

Uma mulher e quatro homens foram presos em flagrante na tarde desta quarta-feira (12) após assaltarem uma passageira dentro de um BRT na Avenida Caxangá, no corredor Leste-Oeste.

Os suspeitos estavam armados com duas facas no momento em que arbodaram a mulher e roubaram seu celular. No calor do momento, ela reagiu ao assalto e foi esfaqueada no braço.

"A Delegacia tomou conhecimento, através de populares, da ocorrência de um roubo dentro de um BRT, e que alguns indivíduos tinham subtraído o celular da vítima e desceram em uma estação. A vítima continuou no veículo, desceu na próxima estação, pegou um barrote e tentou reaver seu pertence. Na ocasião houve uma briga e ela foi esfaqueada", disse o delegado Diego Acioli.

Leia Também

De acordo com as investigações, o grupo fugiu em direção a um terreno baldio no bairro do Cordeiro, Zona Oeste, onde foram autuados.

O delegado conta que o grupo confessou o crime: "Eles confessaram o crime e detalharam como foi a ação, o que vai servir de base para o pedido de conversão da prisão em flagrante para preventiva", contou.

A polícia não descarta a possibilidade de que o grupo tenha atuado em outras investidas criminosas e pede que possíveis vítimas entrem em contato com a Delegacia do Cordeiro, inclusive a vítima do assalto que resultou na prisão.

Os suspeitos, que não tiveram nome ou idade revelados, agora seguem à disposição da justição e deverão passar por audiência de custódia.

Saiba como se inscrever na newsletter JC

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Motorista de aplicativo é assaltado e veículo é baleado durante troca de tiros
Assalto violento

Motorista de aplicativo é assaltado e veículo é baleado durante troca de tiros

Agentes de trânsito são assaltados durante serviço na Zona Oeste do Recife
ASSALTO

Agentes de trânsito são assaltados durante serviço na Zona Oeste do Recife

Compartilhe

Tags