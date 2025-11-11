Motorista de aplicativo é assaltado e veículo é baleado durante troca de tiros

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Motorista de aplicativo é vítima de assalto durante corrida. Troca de tiros com a polícia resulta em um suspeito preso, um ferido e um foragido

O Onix Vermelho de um motorista de aplicativo de 24 anos, ficou cravejado de balas durante uma troca de tiros. Disparos de arma de fogo atingiram as laterais, o parabrisas dianteiro, o teto e a mala do carro.

O incidente aconteceu após ele pegar uma corrida no bairro do Jordão com três homens que embarcaram e anunciaram o assalto.

Segundo a vítima, os suspeitos mandaram ele encostar numa rua deserta e botaram uma arma na nuca dele. Eles anunciaram o assalto e disseram que só queriam o carro porque 'iam fazer uma fita'.

"Não sei se iam matar alguém, alguma coisa assim. Mandaram perguntar o que tinha dentro do carro, disse que tinha tudo lá, carteira, celular, dinheiro e mandaram eu descer. Aí eu desci do carro e eles foram embora. Depois eu acionei o 190", relatou o motorista.

Ação policial

O carro foi localizado por policiais do 18º Batalhão, na altura do Hospital Dom Hélder, no Cabo de Santo Agostinho. Houve troca de tiros.

Um dos suspeitos, Pedro Kaique Batista de Araújo, de 18 anos, foi detido e conduzido ao DHPP. Outro suspeito, um adolescente de 17 anos foi ferido e está sob custódia no Hospital Dom Hélder. O terceiro deles conseguiu fugir.

Investigações Futuras

O carro foi recuperado e levado para o DHPP. No entanto, a esposa do motorista, que está grávida, passou mal ao receber as notícias.

"Ela acabou que soube da notícia, que não era para saber que eu fui assaltado e acabou que passou mal e está internada agora, está na maternidade para ter um bebê, uma menina", lamentou o motorista.

Uma espingarda artesanal foi apreendida e o carro será periciado.

