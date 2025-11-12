Suspeito de feminicídio no bairro da Boa Vista é julgado em Audiência de Custódia
Após a audiência, Néstor Nicolás Blanco, de 44 anos, foi direcionado ao Cotel, onde deve permanecer durante as investigações
O uruguaio, suspeito de assassinar a companheira por asfixia no bairro da Boa Vista, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva durante audiência de custódia, nesta quarta-feira (13).
No caminho para a audiência, a equipe de reportagem da TV Jornal tentou conversar com o suspeito para questionar a motivação do feminicídio contra Lorena Araújo, de 46 anos, mas ele permaneceu em silêncio.
Sobre o caso
O corpo da vítima foi encontrado dentro do apartamento onde ela residia, no quarto andar do prédio localizado no cruzamento da Avenida Conde da Boa Vista com a Rua do Hospício, na área central do Recife.
De acordo com a polícia, Lorena de Araújo Duarte, foi morta por asfixia e seu corpo foi encontrado no chão do quarto. Ele é morava com ela e é o principal suspeito do caso.
Uma moradora do prédio e amiga da vítima conta que eles viviam um relacionamento conturbado, cheio de idas e vindas, e que de vez em quando ouvia gritos e discussões do casal, principalmente sobre ciúmes.
"Ele disse que, em mais um conflito, chegou a dar um tapa nela e sangrou. A partir daí ela começou a bater nele e ele não se lembra bem, segundo ele, mas tentou tampar o sangramento e a boca dela. Isso é um pouco confuso no relato dele. Depois ele disse que ela não se mexia mais e estava desmaiada. Ele ficou desesperado, andou de um lado para o outro, não soube o que fazer, saiu do prédio. Isso mais ou menos 4h ou 5h da manhã", contou o delegado Mário Melo.
