fechar
Notícias | Notícia

Suspeito de feminicídio no bairro da Boa Vista é julgado em Audiência de Custódia

Após a audiência, Néstor Nicolás Blanco, de 44 anos, foi direcionado ao Cotel, onde deve permanecer durante as investigações

Por Zayra Pereira Publicado em 12/11/2025 às 21:15
Suspeito de feminicídio em Boa Viagem: o perfil e a prisão de Nestor Nicolas Blanco
Suspeito de feminicídio em Boa Viagem: o perfil e a prisão de Nestor Nicolas Blanco - TV Jornal

Clique aqui e escute a matéria

O uruguaio, suspeito de assassinar a companheira por asfixia no bairro da Boa Vista, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva durante audiência de custódia, nesta quarta-feira (13).

Após a audiência, Néstor Nicolás Blanco, de 44 anos, foi direcionado ao Cotel, onde deve permanecer durante as investigações.

No caminho para a audiência, a equipe de reportagem da TV Jornal tentou conversar com o suspeito para questionar a motivação do feminicídio contra Lorena Araújo, de 46 anos, mas ele permaneceu em silêncio.

Leia Também

Sobre o caso

O corpo da vítima foi encontrado dentro do apartamento onde ela residia, no quarto andar do prédio localizado no cruzamento da Avenida Conde da Boa Vista com a Rua do Hospício, na área central do Recife.

De acordo com a polícia, Lorena de Araújo Duarte, foi morta por asfixia e seu corpo foi encontrado no chão do quarto. Ele é morava com ela e é o principal suspeito do caso.

Uma moradora do prédio e amiga da vítima conta que eles viviam um relacionamento conturbado, cheio de idas e vindas, e que de vez em quando ouvia gritos e discussões do casal, principalmente sobre ciúmes.

"Ele disse que, em mais um conflito, chegou a dar um tapa nela e sangrou. A partir daí ela começou a bater nele e ele não se lembra bem, segundo ele, mas tentou tampar o sangramento e a boca dela. Isso é um pouco confuso no relato dele. Depois ele disse que ela não se mexia mais e estava desmaiada. Ele ficou desesperado, andou de um lado para o outro, não soube o que fazer, saiu do prédio. Isso mais ou menos 4h ou 5h da manhã", contou o delegado Mário Melo.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Mulher é encontrada morta em seu apartamento, na Boa Vista
Feminicídio

Mulher é encontrada morta em seu apartamento, na Boa Vista
Suspeito de tentativa de feminicídio é preso, mas nega acusações
Violância doméstica

Suspeito de tentativa de feminicídio é preso, mas nega acusações

Compartilhe

Tags