Cantor de rap é morto a tiros na Zona Norte do Recife, em Nova Descoberta

A vítima foi executada em frente a residência onde morava com família, por volta das 15h30, quando foi surpreendido pelos suspeitos

Por Zayra Pereira Publicado em 12/11/2025 às 20:42
Imagem de cantor e carro de iML em Nova Descoberta
Reprodução

O cantor de rap, Rafael Ferreira dos Santos, de 42 anos, foi assassinado a tiros na tarde desta quarta-feira (12), no bairro de Nova Descoberta, Zona Norte do Recife.

A vítima foi executada em frente a residência onde morava com família, por volta das 15h30, quando foi surpreendido por suspeitos que chegaram em um carro preto e realizaram diversos disparos de arma de fogo.

Ainda não foi possível identificar quantos tiros atingiu o homem e ele caiu poucos metros a frente do local onde foi alvejado. A mãe e a esposa da vítima ouviram os disparos e estão bastante abaladas.

O homem era muito conhecido no bairro por produzir músicas que retratam a realidade do local.

O caso está sob investigação da Polícia Civil, que tenta identificar os suspeitos e o que teria motivado o crime.

