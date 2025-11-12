Cantor de rap é morto a tiros na Zona Norte do Recife, em Nova Descoberta
A vítima foi executada em frente a residência onde morava com família, por volta das 15h30, quando foi surpreendido pelos suspeitos
Clique aqui e escute a matéria
O cantor de rap, Rafael Ferreira dos Santos, de 42 anos, foi assassinado a tiros na tarde desta quarta-feira (12), no bairro de Nova Descoberta, Zona Norte do Recife.
A vítima foi executada em frente a residência onde morava com família, por volta das 15h30, quando foi surpreendido por suspeitos que chegaram em um carro preto e realizaram diversos disparos de arma de fogo.
Ainda não foi possível identificar quantos tiros atingiu o homem e ele caiu poucos metros a frente do local onde foi alvejado. A mãe e a esposa da vítima ouviram os disparos e estão bastante abaladas.
O homem era muito conhecido no bairro por produzir músicas que retratam a realidade do local.
O caso está sob investigação da Polícia Civil, que tenta identificar os suspeitos e o que teria motivado o crime.