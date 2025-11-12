Cantor de rap é morto a tiros na Zona Norte do Recife, em Nova Descoberta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A vítima foi executada em frente a residência onde morava com família, por volta das 15h30, quando foi surpreendido pelos suspeitos

Clique aqui e escute a matéria

O cantor de rap, Rafael Ferreira dos Santos, de 42 anos, foi assassinado a tiros na tarde desta quarta-feira (12), no bairro de Nova Descoberta, Zona Norte do Recife.

A vítima foi executada em frente a residência onde morava com família, por volta das 15h30, quando foi surpreendido por suspeitos que chegaram em um carro preto e realizaram diversos disparos de arma de fogo.

Leia Também Homem é atropelado dentro do Terminal Pelópidas, em Paulista

Ainda não foi possível identificar quantos tiros atingiu o homem e ele caiu poucos metros a frente do local onde foi alvejado. A mãe e a esposa da vítima ouviram os disparos e estão bastante abaladas.

O homem era muito conhecido no bairro por produzir músicas que retratam a realidade do local.

O caso está sob investigação da Polícia Civil, que tenta identificar os suspeitos e o que teria motivado o crime.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

