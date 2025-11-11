fechar
Homem é atropelado dentro do Terminal Pelópidas, em Paulista

motorista estava realizando uma manobra de retorno para desembarque de passageiros, quando o homem atravessou sem que o motorista conseguisse frear

Por Zayra Pereira Publicado em 11/11/2025 às 23:42
Imagem de homem atropelado no Terminal Integrado Pelópidas Silveira
Imagem de homem atropelado no Terminal Integrado Pelópidas Silveira

Um homem, ainda não identificado, foi atropelado por um ônibus, na tarde desta terça-feira (11), dentro do Terminal Integrado Pelópidas Silveira, em Paulista.

De acordo com informações do Conorte, o motorista estava realizando uma manobra de retorno para desembarque de passageiros, quando o homem, que estava na faixa de rolamento, atravessou em uma curva sem que o motorista pudesse frear.

Ele foi atingido pelo veículo e foi socorrido pelos Bombeiros e pelo Samu, que o encaminharam para uma unidade de saúde.

O Conorte ainda afirma que está colaborando com as unidades competentes para o esclarecimento do que ocorreu e reforça o seu compromisso com a segurança de passageiros, pedestres e colaboradores.

