Motorista mata idoso atropelado em avenida da RMR e foge sem prestar socorro

Ednaldo Miguel de Souza, 76 anos, foi atingido enquanto atravessava a Avenida Belmiro Correia, em São Lourenço da Mata e não resistiu aos ferimentos

Um idoso de 76 anos morreu após ser atropelado na Avenida Belmiro Correia, no centro de São Lourenço da Mata. O motorista que atingiu o idoso não parou para prestar socorro. A vítima foi levada para o Hospital da Restauração, mas não resistiu.

Atropelamento e omissão de socorro

Câmeras de segurança registraram o momento em que Ednaldo Miguel de Souza caminhava pela calçada, cumprimentava amigos e se preparava para atravessar a avenida. Ele observa o movimento da via e considera seguro passar.

Nesse momento, é atropelado pelo veículo. O motorista fugiu do local sem prestar socorro ao sr. Miguel, que foi levado ao Hospital da Restauração, no Recife, mas não resistiu.

Família enlutada

No Instituto de Medicina Legal do Recife, os filhos do idoso liberaram o corpo. "A gente pensa que nunca aconteceu uma coisa trágica como essa aconteceria com o meu pai. Eu quero que não aconteça com a família nenhuma, porque é difícil, a dor é muito grande", desabafou um dos dez filhos de Ednaldo.

A família informou que o idoso sempre morou na região e conhecia bem o local, onde acidentes são frequentes.

Mistério sobre o condutor

A família ainda busca entender como o motorista não percebeu o idoso, considerando o movimento intenso da avenida. Moradores da região relataram que veículos circulam com velocidades moderadas, o que aumenta a indignação com o caso.

Segundo os parentes, informações sobre a identidade do condutor foram repassadas, mas um morador da área, com um carro semelhante, procurou a família para negá-lo como responsável pelo atropelamento.

A imprudência e omissão de socorro do motorista aumentaram a revolta dos familiares, que querem justiça: "Nosso pai foi embora com a imprudência de um canalha, porque ele podia parar, socorrer. O que queremos é saber quem foi o condutor desse veículo".

