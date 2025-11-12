Primos são presos por triplo homicídio no Recife
Dois homens foram capturados pela 2ª Delegacia de Homicídios, suspeitos de envolvimento em crime que deixou três mortos e dois feridos em Água Fria
A 2ª Delegacia de Homicídios prendeu dois primos, Ivan Nilson Oliveira de Souza (24 anos) e Cleibson da Silva Pinheiro (27) em suas residências no Alto da Bondade.
Ambos tinham mandados de prisão pendentes por homicídio e são suspeitos de participação em um triplo assassinato ocorrido em 12 de outubro, perto da Bomba do Hemetério, na Rua Atlântica, em Água Fria.
O crime
De acordo com relatos de testemunhas, vários homens armados desceram uma escadaria e abriram fogo em uma área conhecida pelo consumo de drogas. Três pessoas morreram no local, e duas ficaram feridas, incluindo uma jovem de 18 anos atingida na perna enquanto passava pelo local.
Prisão e apreensões
Durante as prisões, realizadas em cumprimento aos mandados, os policiais recuperaram uma pistola calibre 9mm, além de quantidades de maconha e crack. Os suspeitos também possuem envolvimento em outros crimes ocorridos nos anos anteriores, segundo a investigação.
