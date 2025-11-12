fechar
Vagas de emprego: restaurantes no RioMar estão com oportunidades de trabalho

Por Zayra Pereira Publicado em 12/11/2025 às 22:20 | Atualizado em 12/11/2025 às 23:26
Imagem de carteira de trabalho
Imagem de carteira de trabalho - Divulgação

Dois novos restaurantes integram a praça de alimentação do RioMar Recife, abrindo espaço para oportunidades de emprego.

Um dos espaços traz um restaurante especializado em culinária Italiana, que será inaugurado no dia 9 de dezembro. Já o outro, apresenta pratos da gastronomia asiática, com inauguração prevista para janeiro de 2026.

Serão mais de 100 vagas abertas nos dois restaurantes, com oportunidades para: 

  • Recepcionistas;
  • Garçons;
  • Cozinheiros;
  • Sushiman;
  • Barman;
  • Pizzaiolo;
  • Serviços gerais.

Além disso, o processo conta com vagas gerente, subgerente e muito mais. A seleção já está em andamento e para se candidatar basta enviar o currículo para o Whatsapp (71) 9 9741-0474. Também é possível se inscrever através do site: https://grupodem.vagas.solides.com.br

"A contratação é imediata, para a partir de primeiro de dezembro, onde a gente está abrindo uma de nossas unidades. Então pode enviar o currículo para a gente que vamos chamar para a entrevista a partir da próxima semana", explica Marília Moura, gerente de Gente e Cultura do Grupo D&M, empresa com mais de 27 anos de atuação no mercado gastronômico.

