Vagas de emprego: restaurantes no RioMar estão com oportunidades de trabalho
Um dos espaços traz um restaurante especializado em culinária Italiana, que será inaugurado no dia 9 de dezembro. Confira como se inscrever
Dois novos restaurantes integram a praça de alimentação do RioMar Recife, abrindo espaço para oportunidades de emprego.
Um dos espaços traz um restaurante especializado em culinária Italiana, que será inaugurado no dia 9 de dezembro. Já o outro, apresenta pratos da gastronomia asiática, com inauguração prevista para janeiro de 2026.
Serão mais de 100 vagas abertas nos dois restaurantes, com oportunidades para:
- Recepcionistas;
- Garçons;
- Cozinheiros;
- Sushiman;
- Barman;
- Pizzaiolo;
- Serviços gerais.
Além disso, o processo conta com vagas gerente, subgerente e muito mais. A seleção já está em andamento e para se candidatar basta enviar o currículo para o Whatsapp (71) 9 9741-0474. Também é possível se inscrever através do site: https://grupodem.vagas.solides.com.br.
"A contratação é imediata, para a partir de primeiro de dezembro, onde a gente está abrindo uma de nossas unidades. Então pode enviar o currículo para a gente que vamos chamar para a entrevista a partir da próxima semana", explica Marília Moura, gerente de Gente e Cultura do Grupo D&M, empresa com mais de 27 anos de atuação no mercado gastronômico.
