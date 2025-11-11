Projeto Colmeia chega a Jaboatão dos Guararapes com serviços gratuitos
A programação conta com polos de saúde, bem-estar, cidadania e cultura, além de oficinas de artes e empreendedorismo
Entre os dias 12 e 14 de novembro, o Sesc Piedade promove mais uma edição do Projeto Colmeia, que oferecerá uma programação gratuita voltada para a população de Jaboatão dos Guararapes e estudantes da rede estadual de ensino.
O evento acontece na Escola Professor Epitácio André Dias, em Cajueiro Seco, das 9h às 16h, reunindo mais de 30 serviços nas áreas de saúde, bem-estar, cidadania e cultura, além de oficinas de artes e empreendedorismo.
“O Colmeia é a demonstração prática de como serviços essenciais, de cidadania e saúde, são transformadores e abrem portas para a comunidade. Atuamos em rede com parceiros para viabilizar esses serviços e garantir direitos iguais para todos“, afirma Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac.
Programação
Nos dias 12 e 13 de novembro, o público poderá participar de oficinas gratuitas com temáticas variadas.
Na quarta-feira (12), as atividades incluem produção de picolé gourmet, finalização de cabelos cacheados, teatro, dança, cerâmica, fotografia, aproveitamento integral de alimentos e hortas urbanas em pequenos espaços.
Também haverá projetos voltados à robótica e tecnologia, lançamento de foguetes, produção de currículos profissionais e primeiros socorros.
Na quinta-feira (13), a programação segue com técnicas de depilação, escovação de cabelo, trança nagô, unhas em gel, eletrônica aplicada ao meio ambiente, fabricação de sabonetes, velas aromáticas e sais de banho, além de oficinas de pratos natalinos, percussão, capoeira, judô, iniciação à robótica e expressão criativa.
O último dia do evento, na sexta-feira (14), será dedicado à oferta de serviços gratuitos em quatro polos.
No Polo Saúde, haverá mamografia (60 fichas), atendimento médico e odontológico (52 fichas), testes rápidos (hepatite, sífilis e HIV), vacinação, orientações sobre arboviroses e vigilância ambiental, emissão do cartão do SUS, aferição de pressão e glicose, avaliação física e nutricional, triagem de catarata, teste de visão e vacinação antirrábica para cães e gatos.
O Polo Cidadania contará com emissão de RG (até 12h), certidões de nascimento, casamento e óbito, CadÚnico, atendimento do PROCON com unidade móvel, orientações jurídicas, carteira digital de trabalho, cadastro para o Passe Livre Intermunicipal e emissão da Carteira de Identificação para Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, contando com intérprete de Libras.
No Polo Bem-Estar, o público poderá relaxar com massagem, spa para as mãos, limpeza de pele e corte de cabelo tanto masculino quanto feminino.
Já o Polo Cultural contará com feira criativa, reunindo empreendedores locais com itens e acessórios à venda.
