O futuro das cidades começa com responsabilidade política

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A COP30, que começa nesta segunda, é mais do que um evento ambiental. É um chamado à ação, um ponto de virada para o Brasil e para o mundo

Clique aqui e escute a matéria

A COP30, que começa nesta segunda-feira em Belém, é mais do que um evento ambiental. É um chamado à ação, um ponto de virada para o Brasil e para o mundo. É o momento em que floresta e cidade, natureza e desenvolvimento, precisam caminhar juntos para garantir o futuro das próximas gerações. Como prefeito de uma das maiores cidades do Nordeste, entendo que essa discussão não é distante — ela começa no chão das cidades, onde a vida acontece e onde os efeitos da crise climática já são sentidos diariamente.

Mais de 80% da população brasileira vive em áreas urbanas. São nas cidades que os impactos do aquecimento global se tornam mais visíveis: enchentes, deslizamentos, ondas de calor, erosão marinha. Mas é também nelas que estão as soluções — quando há planejamento, inovação e responsabilidade pública. Cuidar do clima é cuidar das pessoas. É garantir qualidade de vida, moradia segura, mobilidade eficiente e oportunidades de trabalho.

É nesse sentido que a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) defende o federalismo climático: a ideia de que governos federal, estaduais e municipais devem atuar juntos, compartilhando responsabilidades e recursos. Nenhum município, por maior que seja seu esforço, enfrenta sozinho uma crise global. A governança precisa ser multinível, com diálogo permanente e mecanismos que garantam acesso a fundos e tecnologias para adaptação e resiliência urbana.

Em Jaboatão dos Guararapes, temos buscado construir uma cidade mais humana e sustentável. Investimos em infraestrutura resiliente, programas de drenagem e ações de requalificação urbana que protegem vidas e melhoram o ambiente urbano. Essa é a prática política que acredito: a que olha para o futuro, planeja com responsabilidade e entende a gestão pública como instrumento de transformação social.

Enquanto o mundo debate caminhos para uma economia de baixo carbono, há quem ainda reduza a política ao campo das conveniências pessoais. Em vez de discutir a cidade que precisamos construir, preferem alimentar disputas menores, feitas de ataques e interesses particulares. É um erro grave — e um desperdício de energia — quando se poderia estar pensando em como preparar nossos municípios para resistir às mudanças climáticas, gerar empregos verdes e transformar o desenvolvimento urbano em sinônimo de justiça social.

A COP30 é, antes de tudo, um convite à maturidade política. Não se trata apenas de metas ambientais, mas de uma visão de país e de humanidade. Temos a chance de mostrar ao mundo que é possível unir floresta e cidade, desenvolvimento e equidade, inovação e justiça climática. E cabe a nós, gestores locais, traduzir esse compromisso em ações concretas — do planejamento urbano à mobilidade limpa, da economia circular à eficiência energética.

A boa política é a que se compromete com as pessoas e com o futuro. É tempo de elevar o debate, de deixar a política pessoal falando sozinha e de recolocar no centro da agenda pública o que realmente importa: a construção de cidades mais justas, seguras e sustentáveis para viver e trabalhar. Essa é a nossa responsabilidade diante da história — e o legado que devemos deixar para as próximas gerações

Mano Medeiros, prefeito do Jaboatão dos Guararapes



