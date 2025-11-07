Direitos do trabalhador temporário: veja cuidados ao aceitar vagas de fim de ano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com mais de 59 mil contratações previstas até dezembro em PE, advogado explica garantias legais, deveres das empresas e como agir em caso de abusos

Com o aumento das contratações temporárias neste fim de ano – mais de 59 mil vagas previstas em Pernambuco –, também crescem as dúvidas sobre os direitos trabalhistas e os cuidados que o candidato deve ter antes de aceitar uma oferta.

O advogado trabalhista Ney Araújo lembra que esse tipo de vínculo é regulamentado pela Lei nº 6.019/1974 e deve sempre envolver uma empresa de trabalho temporário (ETT) devidamente registrada no Ministério do Trabalho.



“O contrato precisa ser formalizado por escrito, com registro em carteira e intermediação de empresa autorizada. Sem isso, o trabalhador perde garantias básicas, como FGTS e férias proporcionais”, alertou.



Entre os principais direitos assegurados pela lei estão:



remuneração equivalente à de empregados de mesma função na empresa contratante;



jornada de oito horas, com pagamento de horas extras e adicional noturno;



férias proporcionais acrescidas de 1/3;



repouso semanal remunerado;



13º salário e FGTS (8%);



seguro contra acidentes de trabalho;



proteção previdenciária.

A duração máxima do contrato é de 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias, caso permaneçam as condições que motivaram a contratação. Após o término desse período, o trabalhador só pode voltar à mesma empresa tomadora após 90 dias.

O advogado explica que o contrato temporário difere do contrato por prazo determinado, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e pela Lei nº 9.601/1998.



“No contrato por prazo determinado, a relação é direta entre empregador e empregado, sem intermediação. Já o contrato temporário exige a presença da empresa de trabalho temporário, sendo voltado para atender demandas transitórias, como aumento de produção ou substituição de pessoal”, esclareceu.



Advogado trabalhista, Ney Araújo - Cortesia

Antes de assinar, o trabalhador deve verificar se a agência é autorizada, ler atentamente todas as cláusulas, rubricar as páginas e guardar uma cópia do contrato.

É importante conferir prazo, função, remuneração e justificativa da contratação, além de garantir que a Carteira de Trabalho seja assinada.



Entre as práticas ilegais mais comuns, Ney destaca:

contratação por empresa não registrada

ausência de contrato escrito

recontratação antes do prazo de 90 dias

substituição de grevistas

descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias.

Do lado das empresas, ele reforça que a ETT deve possuir CNPJ, registro na Junta Comercial e capital social mínimo de R$ 100 mil.



Dicas para quem busca efetivação



Para os trabalhadores que desejam ser efetivados, Ney recomenda demonstrar comprometimento e interesse durante o período temporário.



“O profissional deve se engajar nas atividades, apresentar resultados, conhecer a cultura da empresa e manter um bom relacionamento com colegas e gestores. Essa postura é fundamental para quem quer transformar uma oportunidade temporária em uma carreira sólida”, orientou.



O que fazer em caso de irregularidades



Caso o trabalhador tenha seus direitos descumpridos, o primeiro passo é tentar resolver a questão diretamente com o empregador ou com a empresa de trabalho temporário.

Persistindo o problema, ele pode formalizar denúncia junto à Secretaria Regional do Trabalho ou ajuizar uma reclamação na Justiça do Trabalho.



“A tentativa de acordo amigável é sempre recomendada, mas, não havendo retorno, é fundamental registrar a denúncia e buscar reparação formal. O trabalhador não deve abrir mão de seus direitos”, destacou Ney Araújo.



O advogado também lembra que o Ministério do Trabalho mantém canais online e presenciais para recebimento de denúncias e esclarecimento de dúvidas.



“Agir de forma informada e responsável é essencial. Quando o trabalhador conhece a lei, reduz-se o risco de abusos e aumenta a chance de uma experiência profissional positiva”, concluiu.



