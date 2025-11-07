fechar
Pernambuco projeta 59 mil vagas temporárias no fim de ano; veja setores que mais contratam

Comércio, serviços e indústria devem ampliar contratações em 18%, impulsionadas pela Black Friday e festas, com foco em vendas e atendimento

Por Ryann Albuquerque Publicado em 07/11/2025 às 8:34
Vagas tempor&aacute;rias crescem no fim do ano; veja os setores com mais oportunidades
Vagas temporárias crescem no fim do ano; veja os setores com mais oportunidades - Marcello Casal jr/Agência Brasil

A temporada de compras e presentes começou, e, com ela, a abertura de milhares de vagas temporárias em Pernambuco.

Impulsionado pela Black Friday e pelas festas de fim de ano, o comércio projeta a criação de 59 mil novos postos de trabalho formais em novembro de 2025, número 18% superior ao observado em novembro de 2024.

O movimento acompanha a estimativa da Associação Brasileira do Trabalho Temporário (ASSERTTEM), que prevê mais de 535 mil contratos entre outubro e dezembro de 2025, alta de 7,5% em relação ao ano passado.

Segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Pernambuco (Fecomércio-PE), a Black Friday de 2025 deve movimentar R$ 2,45 bilhões no Estado, o maior valor da série histórica, com crescimento de 1,7% nas vendas em relação a 2024.

Já a arrecadação de ICMS em novembro foi projetada em R$ 2,52 bilhões, o que representa um aumento de 6,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Em 2024, uma pesquisa da Fecomércio-PE em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) indicava que 25,8% dos empresários do varejo e 13% do setor de alimentação planejavam contratar temporários para atender à alta na demanda.

Aquecimento da economia 

Neste ano, o cenário se repete com mais confiança, impulsionado pela recuperação da renda, queda na inadimplência e melhores expectativas de consumo.

O presidente da Fecomércio-PE, Bernardo Peixoto, avalia que o desempenho das vendas tem sido determinante para o aquecimento da economia local.

“Os consumidores estão mais confiantes e dispostos a comprar. O empresário que se planeja com base em dados concretos consegue aproveitar melhor esse momento favorável do mercado”, afirmou.

O economista da entidade, Rafael Lima, reforça que o aumento nas vendas e na arrecadação deve refletir diretamente na geração de empregos.

“O evento incentiva o consumo e fomenta o comércio e o emprego formal em Pernambuco. O avanço da empregabilidade e o recuo da inadimplência apoiam o consumo do período”, explicou.

Setores que mais contratam e perfil das vagas

A indústria lidera o número de contratações temporárias no País, concentrando 50% dos contratos, seguida pelos setores de serviços (30%) e comércio (20%), segundo dados da ASSERTTEM. 

No varejo, as funções mais demandadas são:

vendedor;

estoquista;

atendente;

operador de caixa.

As empresas dão preferência a candidatos comunicativos, pontuais e dispostos a aprender, características que aumentam as chances de efetivação após o período temporário.

No Recife, os lojistas confirmam o otimismo. Na tradicional Casa Pio – rede com 90 anos de mercado e 42 unidades no Nordeste, sendo 10 na capital pernambucana –, o quadro de funcionários deve aumentar em 40% neste período.

“Contratamos com antecedência para poder treinar o pessoal em vendas, estoque e no sistema. Nosso maior desafio tem sido encontrar quem realmente queira trabalhar e esteja com a documentação completa”, informou o administrador da rede regional de Pernambuco, Oliveira Gadelha, que espera crescimento de 12% nas vendas no último trimestre.

Cortesia
Casa Pio, loja de calçados, no Recife - Cortesia

Já na Paraíso dos Bordados, localizada na Rua das Calçadas, área central do Recife, o empresário Gilvan Mendes manteve o mesmo número de contratações do ano passado — cinco funcionários temporários, com foco em vendedoras.

“O mês de outubro foi desafiador, mas esperamos melhora em novembro. Sempre damos chance de efetivação aos que se destacam, embora o maior problema ainda seja a falta de preparo e de interesse dos candidatos”, comentou.

Além do comércio, áreas como alimentação, hotelaria, logística e eventos também devem ampliar as contratações até dezembro. As vagas costumam ser preenchidas rapidamente, e os processos seletivos acontecem em ritmo acelerado.

Reprodução: Goolgle street view
Paraíso dos Bordados, localizada na Rua das Calçadas, área central do Recife. - Reprodução: Goolgle street view

 

