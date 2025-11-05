fechar
Nordeste lidera busca de brasileiros para viagens de fim de ano

Relatório aponta aumento de 16% na procura por voos para o Natal e Ano Novo 2025, com Recife, Salvador e Maceió entre os destinos mais cobiçados

Por JC Publicado em 05/11/2025 às 19:39
Para voos domésticos, o dia 31 de dezembro é o mais econômico para embarcar, com passagens com preços médios de R$ 1.227 - LEO MOTTA /DIVULGAÇÃO

O brasileiro não parece estar disposto a abrir mão de viajar neste final de ano. É o que revela o novo relatório “Check-in para sua Viagem: Natal e Ano Novo 2025”, divulgado pelo KAYAK, principal buscador de viagens do mundo. O estudo aponta um crescimento de 16% na busca por voos em relação ao mesmo período de 2024, para viagens entre 20 de dezembro de 2025 e 10 de janeiro de 2026. A análise, baseada em buscas realizadas na plataforma de janeiro a setembro deste ano, mostra que, mesmo com o aumento dos preços típico da alta temporada, a vontade de viajar se mantém alta.

Um réveillon no Nordeste se mostra como a principal tendência de viagem para os brasileiros. Destinos na região ocupam as três primeiras posições na lista de mais buscados para voos: Recife, com preço médio de R$ 2.101, Salvador (R$ 1.706) e Maceió (R$ 2.261), respectivamente. No top 10, a região Nordeste ainda conta com Fortaleza (R$ 2.124), Porto Seguro (R$ 1.926), João Pessoa (R$ 2.143) e Natal (R$ 2.327). Apenas três cidades do Sudeste e Sul aparecem no ranking: São Paulo (R$ 1.138), Rio de Janeiro (R$ 1.222) e Porto Alegre (R$ 1.359).

“É compreensível que os brasileiros prefiram destinos nacionais durante esse período. Os eventos de fim de ano em todo o país estão cada vez mais atraentes, com as regiões litorâneas sediando grandes festas e atrações entre o Natal e o Ano Novo. Muitos são atraídos pelas praias, especialmente no Nordeste, para celebrar, aproveitar as festividades e descobrir novos lugares no Brasil”, analisa Gustavo Vedovato, Country Manager do KAYAK no Brasil.

Dicas de economia

Para os viajantes mais atentos aos custos, o relatório do KAYAK aponta os dias mais vantajosos para voar, ajudando a evitar os picos de preço da alta temporada.

Para voos domésticos, o dia 31 de dezembro é o mais econômico para embarcar, com passagens com preços médios de R$ 1.227. Por outro lado, o dia 3 de janeiro é o mais caro para viajar dentro do Brasil, com tarifas médias de R$ 2.622 na ida. Em relação à volta, quem retornar no Natal pode aproveitar o dia 25 de dezembro, quando os voos de volta custam em média R$ 1.237, mas é aconselhável evitar o dia 3 de janeiro após o Ano Novo, que tem o valor médio de R$ 1.988 e maior movimentação.

Já para voos internacionais, a data com passagens mais caras para ida é 2 de janeiro, com valor médio de R$ 6.715. Curiosamente, o dia 3 de janeiro é o mais econômico para embarcar, com voos de ida custando em média R$ 1.376. Para quem deseja retornar antes do Ano Novo, o dia 24 de dezembro oferece o melhor preço de volta, com média de R$ 1.619. Quem pretende estender a viagem até 2026 deve ficar atento ao dia 21 de dezembro, que apresenta o valor mais alto previsto para a volta, custando R$ 11.559.

