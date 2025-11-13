Corpo de Bombeiros é acionado para conter vazamento de gás na escola Conego Rochael de Medeiros, em Santo Amaro
Para garantir a segurança da comunidade escolar, as aulas estarão suspensas nesta sexta-feira (14), e deverão ser repostas em outras datas
Na tarde desta quinta-feira (13), houve vazamento de gás na cozinha de uma escola estadual no bairro de Santo Amaro, Centro do Recife.
O botijão da escola Conego Rochael de Medeiros entrou em chamas e o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter a situação e evitar que o fogo se alastrasse por outras áreas da instituição de ensino.
A mãe de uma aluna recebeu a mensagem de que a escola estaria tendo o vazamento e foi buscá-la rapidamente.
"Ela me disse que tinha acontecido algo no gás da cozinha, mas que estava tudo bem, só pediram para os alunos se evadirem da sala. Ela contou que teve tumulto, todo mundo assustado, mas os professores e a gestão fez o controle, orientou direitinho", contou Luana dos Santos, assistente social.
Os bombeiros retiraram o botijão da cozinha e apagaram o fogo, que poderia resultar em um incêndio, na área aberta da escola.
A escola liberou os estudantes para que devidas providências fossem tomadas. Uma representante da Secretaria Estadual da Edução esteve na unidade, mas não concedeu entrevista à equipe de reportagens da TV Jornal.
Em nota, a Secretaria Estadual informou que uma equipe técnica foi encaminhada ao local, mas para avaliar os danos, classificados como mínimos. A secretaria declarou que os reparos serão realizados até o próximo domingo (16).
Para garantir a segurança da comunidade escolar, as aulas estarão suspensas nesta sexta-feira (14), e deverão ser repostas em outras datas. as aulas retoma na segunda-feira.
