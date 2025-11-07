fechar
Grávida de sete meses é morta dentro de casa na comunidade do Papelão, Região Metropolitana do Recife

Leandra Lins, 30 anos, foi morta a tiros dentro de casa na comunidade do Papelão, em São José. Marido seria o alvo e conseguiu escapar

Por TV Jornal Publicado em 07/11/2025 às 10:47 | Atualizado em 07/11/2025 às 10:53
A vítima foi socorrida para o Hospital da Restauração
A vítima foi socorrida para o Hospital da Restauração - TV Jornal

Uma grávida de sete meses foi morta a tiros dentro de casa na comunidade do Papelão, no bairro de São José, área central do Recife. A vítima foi Leandra Lins da Silva, de 30 anos. Segundo informações iniciais, o alvo dos criminosos seria o marido dela, que conseguiu fugir no momento do ataque.

Ataque anterior na mesma localidade

Duas horas antes do crime, outro homem e amigo do casal foi baleado no mesmo beco. A vítima foi um jovem de 22 anos. Ele estava na Avenida Rio Capibaribe, no beco do Fedorento, quando dois homens em uma moto efetuaram oito disparos.

A vítima foi atingida por dois tiros, correu e caiu em frente ao portão do Centro Integrado de Inteligência de Defesa Social (Ciods), que fica em frente ao local. Ele foi socorrido para o Hospital da Restauração.

