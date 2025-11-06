Entregador de lanches é preso após agredir esteticista no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (4), um entregador de lanches acusado de agredir uma esteticista de 24 anos no Recife. A prisão aconteceu três dias após o crime, registrado em vídeo e amplamente divulgado nas redes sociais.

Segundo informações da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, o homem compareceu à unidade acreditando que prestaria apenas depoimento.

Durante o interrogatório, no entanto, ele confessou as agressões, e a equipe solicitou à Justiça a expedição imediata do mandado de prisão, que foi concedido e cumprido ainda no local.

As agressões

As imagens mostram o suspeito desferindo vários socos contra a vítima, que chega a cair no chão e tenta se proteger. A jovem ficou com hematomas no rosto e nos braços e afirmou ter acreditado que morreria durante o ataque.

De acordo com o relato da vítima, na noite do crime, ela havia saído de uma festa em Olinda e pediu carona ao homem, com quem mantinha um relacionamento há cerca de uma semana.

As agressões teriam começado quando chegaram ao bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife.

Mandado de prisão e audiência

Após o episódio, o agressor enviou mensagens de arrependimento à vítima. O caso foi analisado pela 3ª Vara de Enfrentamento à Violência Doméstica do Recife, que decretou a prisão preventiva do suspeito.

Após passar por audiência de custódia, o entregador foi encaminhado ao presídio, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.