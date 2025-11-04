Esteticista é brutalmente agredida por homem que conheceu há uma semana em Recife

As imagens captadas por câmeras de segurança mostram o homem desferindo uma sequência de socos contra uma esteticista de 24 anos, que está caída no chão. A vítima tenta se proteger cobrindo a cabeça e empurrando o agressor com o pé, mas ele não interrompe os ataques.

Foram cerca de 13 segundos de violência contínua. Após o espancamento, a esteticista conseguiu se levantar e fugir, sem receber ajuda de quem presenciava a cena.

Em outro registro, é possível ver o suspeito deixando o local em uma motocicleta. O crime ocorreu neste sábado (1), no bairro de Nova Descoberta, no Recife.

A jovem ainda está se recuperando das lesões e apresenta hematomas no rosto e nos braços. Em depoimento, ela afirmou que, durante as agressões, acreditou que não sairia viva: “Quando ele deu a primeira tapa no meu olho, eu vi que não teria forças para me defender.”

Relato da vítima

Antes da agressão, a esteticista participava de uma festa à fantasia no bairro de Tabajara. Segundo ela, decidiu ir embora e ligou para o homem com quem estava se relacionando havia cerca de uma semana.

Ainda não era um namoro, os dois estavam apenas se conhecendo. O rapaz, identificado como entregador de lanches, chegou de moto, mas apresentava comportamento estranho e pilotava de forma perigosa.

Ao chegarem a Nova Descoberta, a vítima tentou oferecer R$ 20 para ajudar com a gasolina. Ele inicialmente recusou, depois aceitou e, em seguida, começou a agredi-la.

Mensagens de arrependimento

Após o crime, o agressor enviou mensagens à vítima pedindo desculpas e dizendo estar arrependido. A esteticista relatou que o conheceu na casa de amigos e, desde então, ele demonstrava sinais de possessividade, como declarações de amor excessivas e o fato de ter descoberto onde ela morava.

O caso foi registrado na Delegacia da Mulher, que agora conduz as investigações. A vítima permanece abalada e teme por sua segurança: “Até agora eu só sinto medo. Tudo isso me dá muito medo.”