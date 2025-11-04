Esteticista é brutalmente agredida por homem que conheceu há uma semana em Recife
As imagens captadas por câmeras de segurança mostram o homem desferindo uma sequência de socos contra uma esteticista de 24 anos, que está caída no chão. A vítima tenta se proteger cobrindo a cabeça e empurrando o agressor com o pé, mas ele não interrompe os ataques.
Foram cerca de 13 segundos de violência contínua. Após o espancamento, a esteticista conseguiu se levantar e fugir, sem receber ajuda de quem presenciava a cena.
Em outro registro, é possível ver o suspeito deixando o local em uma motocicleta. O crime ocorreu neste sábado (1), no bairro de Nova Descoberta, no Recife.
A jovem ainda está se recuperando das lesões e apresenta hematomas no rosto e nos braços. Em depoimento, ela afirmou que, durante as agressões, acreditou que não sairia viva: “Quando ele deu a primeira tapa no meu olho, eu vi que não teria forças para me defender.”
Relato da vítima
Antes da agressão, a esteticista participava de uma festa à fantasia no bairro de Tabajara. Segundo ela, decidiu ir embora e ligou para o homem com quem estava se relacionando havia cerca de uma semana.
Ainda não era um namoro, os dois estavam apenas se conhecendo. O rapaz, identificado como entregador de lanches, chegou de moto, mas apresentava comportamento estranho e pilotava de forma perigosa.
Ao chegarem a Nova Descoberta, a vítima tentou oferecer R$ 20 para ajudar com a gasolina. Ele inicialmente recusou, depois aceitou e, em seguida, começou a agredi-la.
Mensagens de arrependimento
Após o crime, o agressor enviou mensagens à vítima pedindo desculpas e dizendo estar arrependido. A esteticista relatou que o conheceu na casa de amigos e, desde então, ele demonstrava sinais de possessividade, como declarações de amor excessivas e o fato de ter descoberto onde ela morava.
O caso foi registrado na Delegacia da Mulher, que agora conduz as investigações. A vítima permanece abalada e teme por sua segurança: “Até agora eu só sinto medo. Tudo isso me dá muito medo.”
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.