Resumo das novelas, 06.10:Genaro diz a Rubi que não aceita o casamento em 'Rubi'

Genaro diz a Rubi que não aceita o casamento. Ela o chantageia dizendo que contará a Elisa sobre sua outra família. Confira o resumo das novelas

SBT/TV JORNAL

(14h) Maria do Bairro



Luís Fernando desabafa com o pai, dizendo acreditar que Maria não o ama mais, mas Fernando o incentiva a procurá-la. Soraya decide que encontrará uma maneira de matar Esperança para que ela não lhe cause mais problemas. Fernando e Luís Fernando traçam um plano para levar Nandinho ao presídio. Gonçalo, porém, informa a Maria que o rapaz se recusa a vê-la. Na vila, Agripina interfere e impede que o neto seja levado à força. No presídio, Luís Fernando e Fernando não conseguem autorização para a visita. No pátio, Penélope surpreende Maria com uma navalha e ameaça matá-la.

(14h45) Rubi



Elisa critica Heitor por magoar Maribel, trair seu melhor amigo e provocar o ódio de Artur, que agora busca vingança. Ela alerta o afilhado que Rubi poderá trocá-lo por um homem mais rico, assim como fez com Alessandro. Genaro procura Rubi e diz que não aceita o casamento. Cínica, Rubi o chantageia: se ele tentar separá-los, ela contará a Elisa sobre sua outra família. Heitor defende a esposa e diz aos padrinhos que, se não a aceitarem, é melhor que se afastem. Elisa pede que ele, ao menos, dê uma explicação a Maribel. Rubi exige que Heitor pare de deixar Genaro administrar seu dinheiro. O casal decide voltar para a capital.

(21h) A-Mar



Rosalba mente para Meche e a faz acreditar que o verdadeiro amor de Ulises era ela. Yazmín mente para Fabián e o faz acreditar que chegará tarde em casa porque vai fazer um trabalho escolar, mas, na verdade, é para ficar com Xavier. Marina confessa a Gabriel que não consegue mais esconder seus sentimentos, ele pede uma chance de aproveitá-la e a beija. Após descobrir que foi sua mãe quem roubou o dinheiro de Ulises, Érika exige que ela vá com Fabián para devolvê-lo para que Estrella possa deixar a cidade, mas Rosalba não quer perder sua fortuna e ameaça a filha revelando que foi ela quem deu alguns comprimidos para Yazmín.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Cruel Istambul



Seniz chantageia o herdeiro dos Karaçay. Cemre se abre com Cenk. Ceren discute com a cuidadora. Agah mostra foto dos parentes a Nedim. Ceren surta na escola onde Cemre exerce as suas funções. Nedim retoma as sessões de fisioterapia. Seher liga para Cemre para que o rapaz possa falar com ela. Ceren impõe que o sobrinho de Agah tome o remédio. Cemre procura Cenk, e os dois aparecem juntos como um casal na festa de despedida dele.

RECORD – CANAL 9

(21h30) Mãe



Zeynep vai ao encontro com Ali e, após um momento de tensão, o agride. O jornalista revela suas reais intenções e conta por que decidiu testá-la. Gonul tentar ligar para Zeynep. Em casa, Turna (Melek) se entristece a espera de Zeynep e sente medo da mãe não voltar. Cengiz desconfia que Sule tem um amante e liga para o número que encontrou salvo no telefone. Gonul consegue falar com Zeynep e diz que Arif irá ajudar a matricular Turna (Melek) em uma escola. Sule e Cengiz viajam para Istambul. Zeynep e Gonul não conseguem matricular Turna (Melek) no colégio, já que a diretora exige documentos que a menina não tem. Gamze fica com ciúmes ao perceber que todos estão dando atenção para Turna (Melek). Gonul recebe uma ligação do hospital pedindo para ela compareça novamente ao local.

Reis



Não haverá exibição do capítulo

REDE GLOBO

(18h25) Êta Mundo Melhor!



Candinho anuncia a Dita que vão conhecer o Rio de Janeiro. Tamires tenta conversar com Túlio sobre o antigo noivado dos dois, quando ela se chamava Elisete. Marcondes anuncia a Ernesto que a herança de Paixão será dele. Zulma demite Zenaide, e as crianças sofrem com a partida da moça. Celso comenta com Araújo que pretende confessar os problemas financeiros da fábrica a Candinho. Zulma jura vingança contra Dita. Sandra pretende se casar com Ernesto. Túlio desabafa com Estela sobre Tamires/Elisete. Quinzinho teme sua noite com Jocasta. Dita conhece Adália, que a elogia como cantora. Dita afirma a Candinho que eles encontrarão Júnior.

(19h40) Dona de Mim



Leo afirma seu amor por Samuel, mas insiste em se afastar para priorizar os cuidados com Sofia. Samuel conversa com Vivian sobre a situação de Filipa. Filipa tem um sonho com Abel. Rangel reconhece a atuação de Marlon no confronto na barreira. Leo confirma que Davi está envolvido com Bárbara. Leo e Marlon ajudam em um parto no ônibus, sem perceberem que estão sendo fotografados por um jornalista. Marlon e Leo se surpreendem ao serem procurados por um programa de TV para dar entrevista. Samuel descobre que Leo e Marlon estão sendo confundidos com um casal. Jaques sonda Elias sobre uma possível interdição judicial de Ricardo, e Danilo ouve. Tania reaparece disfarçada como enfermeira, e monitora Ricardo no hospital.

(21h20) Três Graças



Lígia revela a Joélly que Gerluce nunca lhe disse quem é o pai da neta. Maggye estranha o jeito como Lucélia fala de Júnior. Viviane fica surpresa ao receber flores de Leonardo, e Gerluce deduz que o filho de Ferrete está interessado na amiga. Um dos meninos do bando de Bagdá sugere uma forma de cobrar a dívida de Raul. Josefa comenta com Gerluce que a discussão que teve com a Arminda a deixou tensa. Bagdá dá as coordenadas para invadir a casa de Raul. Gerluce fica preocupada com o estado de saúde de Lígia e pensa em pegar o dinheiro que viu no quarto da casa de Arminda. Bagdá arromba a janela de um dos quartos da casa e se depara com a escultura As Três Graças. Raul se depara com Bagdá cobrando sua dívida. Arminda não dá importância ao pedido de socorro de Josefa, que avisa à filha que a casa foi invadida. Paulinho e Gerluce dão início a um romance.