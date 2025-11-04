SBT desfalca a CNN Brasil e acerta a contratação de Leandro Magalhães
O mercado de jornalismo televisivo esquentou com uma movimentação estratégica do SBT. A emissora, dirigida por Daniela Beyruti, acaba de garantir um reforço de peso para o seu novo canal de notícias, o SBT News, ao contratar o jornalista Leandro Magalhães, que era um dos principais âncoras da CNN Brasil.
A saída de Magalhães da CNN, onde comandava o telejornal CNN Arena e se destacava na cobertura política em Brasília, representa um desfalque significativo para o canal de notícias e reforça a agressividade do SBT em montar uma equipe de alto nível para sua nova empreitada.
Muito conhecido por ter um perfil analítico, além de ter sido responsável por importantes “furos” de reportagem, principalmente no cenário político nacional, Leandro Magalhães pediu demissão da CNN Brasil nesta segunda-feira (3) para se juntar ao time do SBT News. Ele seguirá na canal fechado até o final da semana, à frente do Arena que chega ao fim no final do mês.
O Observatório da Televisão apurou junto à diversas fontes do mercado, que a iniciativa do SBT, liderada por Cipoloni, visa posicionar o SBT News como um veículo de grande relevância no cenário nacional, utilizando tanto a experiência em TV fechada quanto o alcance do digital, já que o canal será transmitido na TV por assinatura, YouTube e plataformas Fast.
