SBT dá golpe de mestre e anuncia contratação de ouro para novo canal de notícias

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 04/11/2025 às 7:05
O SBT News, novo canal de notícias do Grupo Silvio Santos, que tem estreia marcada para 15 de dezembro, deu um golpe de mestre no mercado de jornalismo ao anunciar a contratação de Camila Mattoso, uma das mais respeitadas jornalistas políticas do país.

Camila deixará o posto de diretora da sucursal de Brasília da Folha de S.Paulo, que ocupava desde 2022, para assumir a Direção de Redação do SBT News. A contratação é vista como a maior e mais estratégica do novo projeto, demonstrando a ambição do SBT em se tornar um player de peso na cobertura política e econômica.

A contratação de Camila Mattoso se soma a uma lista de profissionais de renome que o SBT tem trazido para o seu novo canal, reforçando a estratégia de concorrência com canais já estabelecidos, como GloboNews e CNN Brasil. Já estão confirmados no novo canal: Leandro Magalhães, Raquel Landim, Basília Rodrigues, Amanda Klein e Sidney Rezende.

A chegada de Camila consolida a prioridade do SBT News no noticiário de Brasília, o foco da política nacional. Agora, a jornalista terá a missão de montar uma equipe de analistas e coordenar a linha editorial do novo canal.

