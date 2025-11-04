SBT dá golpe de mestre e anuncia contratação de ouro para novo canal de notícias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O SBT News, novo canal de notícias do Grupo Silvio Santos, que tem estreia marcada para 15 de dezembro, deu um golpe de mestre no mercado de jornalismo ao anunciar a contratação de Camila Mattoso, uma das mais respeitadas jornalistas políticas do país.

Camila deixará o posto de diretora da sucursal de Brasília da Folha de S.Paulo, que ocupava desde 2022, para assumir a Direção de Redação do SBT News. A contratação é vista como a maior e mais estratégica do novo projeto, demonstrando a ambição do SBT em se tornar um player de peso na cobertura política e econômica.

A contratação de Camila Mattoso se soma a uma lista de profissionais de renome que o SBT tem trazido para o seu novo canal, reforçando a estratégia de concorrência com canais já estabelecidos, como GloboNews e CNN Brasil. Já estão confirmados no novo canal: Leandro Magalhães, Raquel Landim, Basília Rodrigues, Amanda Klein e Sidney Rezende.

A chegada de Camila consolida a prioridade do SBT News no noticiário de Brasília, o foco da política nacional. Agora, a jornalista terá a missão de montar uma equipe de analistas e coordenar a linha editorial do novo canal.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br