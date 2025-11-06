Motorista de aplicativo resiste a assalto e tem chave do carro roubada na Zona Oeste do Recife; moradores denunciam aumento de crimes na região
Em um intervalo de poucos dias, uma motorista por aplicativo foi atacada na própria garagem, e uma padaria foi furtada duas vezes no mesmo dia
Os moradores do Bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, estão preocupados com o avanço da criminalidade na região.
Em um intervalo de poucos dias, uma motorista por aplicativo foi atacada na própria garagem, e uma padaria foi furtada duas vezes no mesmo dia, revelando a sensação de insegurança crescente entre os residentes.
Ataque à motorista
A motorista por aplicativo, de 49 anos, contou que acabava de chegar em casa quando foi surpreendida por dois suspeitos.
“Logo que anunciaram (o assalto), um deles pediu o celular, insinuando que estava armado. Contudo, percebi que estava desarmado. Eu decidi que não entregaria nada. Nesse momento, um dos assaltantes pegou o fio do meu carregador que estava no meu pescoço, e apertou. No que ele apertou o fio, eu o empurrei e gritei. Em resposta, ele saiu correndo e conseguiu puxar a chave do carro da minha mão”, relatou a vítima.
O crime ocorreu dentro da garagem da residência. Sem as chaves de casa e do veículo, a mulher precisou trocar a fechadura e mandar fazer uma nova chave.
“Essa chave que levaram já era uma chave reserva, proveniente de um outro assalto que sofri no início do ano. Tentamos ligar para a polícia e ficamos mais de uma hora tentando, mas o número estava sempre ocupado. Ou seja, não tivemos segurança alguma”, lamentou.
Furto duplo em padaria
Ainda no Cordeiro, uma padaria na Rua Doutor João Lacerda foi furtada duas vezes no mesmo dia. O primeiro caso aconteceu por volta das 7h da manhã, quando o suspeito pegou quatro desodorantes, escondeu na cintura e fugiu.
Horas depois, por volta das 17h, o mesmo homem teria retornado ao local, escondendo outro produto enquanto comprava pão. Desta vez, a atendente percebeu a ação e o confrontou, exigindo que ele devolvesse o item.
Moradores pedem mais segurança
A frequência dos crimes tem causado medo entre os moradores. Um deles relatou a falta de patrulhamento na área: “Muitos colegas já foram assaltados nesta avenida, que leva até a Caxangá e vai até próximo à Abdias de Carvalho. A viatura passa raramente. Todos pagamos tantos impostos e nossa segurança é esquecida.”
A população local pede maior presença policial e ações preventivas para conter os furtos e assaltos no bairro.
