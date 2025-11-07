Teleton 2025: TV Jornal participa com Jurema Fox e cobertura especial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A emissora pernambucana marca presença no Teleton 2025 com Jurema Fox, da Turma do Barra, e cobertura ao vivo voltada às redes sociais.

A solidariedade vai tomar conta da televisão neste fim de semana. O Teleton 2025 começa nesta sexta-feira (07), às 22h30, e segue com mais de 24 horas de programação especial, encerrando-se à meia-noite de sábado (08).

Este ano, a meta é ambiciosa: arrecadar R$ 35 milhões, valor essencial para manter os atendimentos e a qualidade dos serviços prestados pela Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD).

E mais uma vez, a TV Jornal estará presente na campanha, levando ao público emoção, entretenimento e representatividade.

Jurema Fox representará a TV Jornal no palco do Teleton

A carismática Jurema Fox, integrante da Turma do Barra, marcará presença no palco do Teleton neste sábado (08), com entrada prevista para 16h30 e saída às 17h30. Sua participação promete momentos de alegria e engajamento em prol da causa.

Por mais um ano, a TV Jornal tem orgulho de estar no palco do Teleton muito bem representada pela talentosa Jurema Fox, participando e fortalecendo essa importante iniciativa de apoio à pessoa com deficiência física. A maratona televisiva do Teleton começa às 22h30 dessa sexta-feira (07) e segue com inúmeras atrações por mais de 24 horas consecutivas. Convidamos a todos para se juntar a essa campanha, doando, assistindo e fazendo parte do Teleton 2025.

Eloísa Felinto, Gerente de Programação e Entretenimento da TV Jornal.

Cobertura multiplataforma e foco nas redes sociais

Neste ano, a TV Jornal também realizará uma cobertura in loco totalmente voltada às redes sociais, com bastidores, entrevistas exclusivas e momentos de emoção diretamente do palco do Teleton.

A iniciativa busca aproximar ainda mais o público da causa e reforçar o compromisso da emissora com ações de responsabilidade social e inclusão.

Uma corrente de solidariedade

Desde sua criação, o Teleton é reconhecido por unir emissoras, artistas e o público em uma corrente de solidariedade e esperança.

A cada edição, milhões de reais são arrecadados para garantir que a AACD continue oferecendo tratamento, reabilitação e acolhimento a pessoas com deficiência física em todo o país.

Com o tema “Doe, participe e transforme vidas”, o Teleton 2025 convida o público a contribuir com qualquer valor, seja por telefone, Pix ou via plataformas digitais, e fazer parte dessa história de amor e superação.

Neste fim de semana, a solidariedade será protagonista. A TV Jornal reforça o convite para que todos acompanhem, participem e contribuam com o Teleton 2025, ajudando a transformar vidas com gestos de empatia e esperança.