Sindmetro-PE convoca Assembleia Geral e cobra ação do governo federal após incêndio em trem do Metrô do Recife

A convocação acontece em razão do grave incidente registrado no último sábado (25), quando um trem da Linha Centro pegou fogo em Camaragibe

O Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) anunciou uma Assembleia Geral Extraordinária para esta quinta-feira (30), a partir das 18h, na Praça de Greve, localizada na Estação Central do Metrô do Recife.

O encontro tem o objetivo de discutir a segurança dos usuários, cobrar a liberação imediata de recursos federais para melhorias urgentes no sistema de transporte e deliberar sobre um possível indicativo de greve.

A convocação acontece em razão do grave incidente registrado no último sábado (25), quando um trem da Linha Centro pegou fogo entre as estações Curado I e Alto do Céu. O acidente não resultou em vítimas graças à rápida atuação do maquinista Antônio Carlos Bezerra, que, com 38 anos de experiência, conseguiu controlar a situação e evitar uma tragédia.

"Eu agradeço ao pessoal da comunidade, que me ajudaram bastante trazendo cadeiras e escadas para desembarcar os usuários, e aos ambulantes que organizaram a ordem da descida", contou o maquinista.

Em um apelo pela situação do metrô no Recife, Antônio Carlos conta que pediria recursos ao Governo Federal: "a gente está aqui sofrendo bastante com isso. O governo tem que mandar recursos urgentemente porque a gente não aguenta mais. Estamos no limite máximo".

Posicionamento do Sindmetro-PE

Para o Sindmetro-PE, o episódio evidencia a situação crítica em que se encontra o Metrô do Recife, resultado de anos de abandono, falta de investimento e omissão do governo federal. O sindicato cobra providências imediatas do presidente Lula e do Ministério das Cidades, liderado pelo ministro Jader Barbalho Filho, responsáveis pela gestão do sistema metroviário.

“O que ocorreu no sábado é reflexo direto da negligência com o transporte sobre trilhos em Pernambuco. Não podemos esperar que uma tragédia aconteça para que medidas concretas sejam tomadas”, alerta a direção do Sindmetro-PE.

Greve dos Metroviários

O Sindicato dos Metroviários pretende aderar a uma greve a partir das 00h desta sexta-feira (31), nos metrôs que circulam na Região Metropolitana do Recife. A categoria não estipulou um retorno.

Luis Soares, presidente do Sindmetro de Pernambuco, conta que a categoria busca uma maior segurança dos usuários. "Que a gente possa na quinta-feira fazer a assembleia e junto com a categoria e os movimentos sociais, fazer uma paralisação a partir das 00h de sexta".

