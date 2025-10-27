fechar
Incêndio no metrô: ramal de Camaragibe continua sem funcionamento

As equipes de manutenção estão atuando no local, no entanto, não há previsão de retorno. Os outros ramais já voltaram a funcionar normalmente

Por Zayra Pereira Publicado em 27/10/2025 às 22:17
Reprodução

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou, na tarde desta segunda-feira (27), que o metrô do Recife, no ramal Camaragibe, permanece sem funcionar, devido ao incêndio que ocorreu no último sábado (25).

As equipes de manutenção estão atuando no local, no entanto, não há previsão de retorno. O incêndio que prejudica o funcionamento do transporte aconteceu em um trem, entre as estações Curado I e Alto do Céu, em Jaboatão dos Guararapes.

Os outros ramais já voltaram ao funcionamento normal.

