Caminhão perde o controle e deixa uma pessoa morta e um ferido, em São Lourenço da Mata

O caso aconteceu na manhã de hoje (16), a primeira vítima morreu no local e a segunda foi atendida na UPA de São Lourenço da Mata

Na manhã de hoje (16), um caminhão desgovernado perdeu o controle ao descer uma ladeira, na Rua Leopoldina Correia, em Capibaribe, São Lourenço da Mata. O veículo tombou na calçada deixando uma pessoa morta e um ferido.

O caminhão estava carregado de cerâmica, que caiu após o tombo, atingindo lojas, pessoas e até postes.

O pedreiro, Jorge Mendes da Silva, de 52 anos, tentou correr ao perceber o veículo vindo em sua direção, porém acabou sendo atingido e ficou preso embaixo da estrutura. Infelizmente ele não resistiu.

O outro ferido, de 47 anos, estava passando pelo local quando foi atingido nas pernas, ele foi retirado com ajuda de populares e está estável.

Acidentes frequentes

Segundo moradores da área, o problema é frequente. A ladeira, na qual o caminhão perdeu o controle, é calçada, mas os ladrilhos estão escorregadios.

Uma moradora estava em casa quando o caminhão atingiu sua porta, ela conta que os acidentes são comuns no local. Ela cobra um posicionamento.

“Eu quero saber como vai ficar a situação da minha casa, o que eles vão fazer, a prefeitura vai arcar, como é que vai ser.”

Nota dos bombeiros

Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou, por meio de nota, que o homem, de 47 anos, foi socorrido consciente e orientado, apresentando ferimentos no membro inferior direito. Ele foi atendido pela equipe de resgate do CBMPE e encaminhado para a UPA de São Lourenço da Mata.



