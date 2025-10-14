Guindaste tomba em obra do novo terminal de contêineres de Suape, mas não deixa feridos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Incidente ocorreu na manhã desta terça (14) nas obras do segundo terminal de Suape, que tem o Consórcio Piatec HTB Suape como responsável

Clique aqui e escute a matéria

Um guindaste em operação tombou na manhã desta terça-feira (14) durante as obras do segundo terminal privado de contêineres de Suape, no Litoral Sul de Pernambuco. O incidente aconteceu na área sob responsabilidade do Consórcio Piatec HTB Suape, que emitiu nota oficial informando que não houve feridos.

“O incidente resultou apenas em danos materiais”, informou o consórcio, acrescentando que está “apurando as causas do ocorrido” e que mantém “compromisso permanente com a segurança e o bem-estar de todos os profissionais envolvidos nas atividades da obra”.

Em nota curta, a empresa também destacou que todas as medidas de segurança foram adotadas imediatamente após o tombamento do equipamento, com isolamento da área e verificação das estruturas. O consórcio assegurou que não houve morte, desmentindo boato que circulou ao longo do dia. A empresa não informou o número de colaboradores na obra nem detalhou que tipos de medidas de segurança pretende tomar.

Informações extra-oficiais apontam para 2 mil pessoas trabalhando na obra. Com a queda do guindaste pedras teriam batido em trabalhadores e provocado pequenas escoriações, mas sem gravidade.

Inauguração em 2026

O terminal é um empreendimento da APM Terminals, integrante do grupo A.P. Moller–Maersk, um dos maiores conglomerados de transporte e logística do mundo, com atuação em mais de 60 portos e terminais.

O Consórcio HTB/Piatec foi selecionado para executar o projeto do cais, edifícios de apoio, infraestrutura administrativa e instalação de trilhos para os guindastes do tipo Ship-to-Shore (STS), equipamentos que farão parte da estrutura operacional do novo terminal.

Com investimento de R$ 1,6 bilhão, o projeto é considerado estratégico para ampliar a capacidade de movimentação de cargas no Porto de Suape. O terminal será o primeiro da América Latina totalmente elétrico, com maquinário moderno e infraestrutura de energia em terra (shore power), voltada à redução de emissões.

As obras começaram em 2024 e seguem em ritmo avançado, com previsão de início das operações no segundo semestre de 2026. O empreendimento deve dobrar a movimentação de contêineres e consolidar Suape como hub logístico e portuário do Nordeste.

Veja a nota oficial do Consórcio:

Na manhã de 13 de outubro, foi registrada uma ocorrência envolvendo um guindaste nas obras em andamento no Complexo Industrial Portuário de Suape (PE). O incidente resultou apenas em danos materiais. O Consórcio Piatec HTB Suape está apurando as causas do ocorrido e reforça seu compromisso permanente com a segurança e o bem-estar de todos os profissionais envolvidos nas atividades da obra.



