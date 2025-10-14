Guindaste tomba em obra do novo terminal de contêineres de Suape, mas não deixa feridos
Incidente ocorreu na manhã desta terça (14) nas obras do segundo terminal de Suape, que tem o Consórcio Piatec HTB Suape como responsável
Um guindaste em operação tombou na manhã desta terça-feira (14) durante as obras do segundo terminal privado de contêineres de Suape, no Litoral Sul de Pernambuco. O incidente aconteceu na área sob responsabilidade do Consórcio Piatec HTB Suape, que emitiu nota oficial informando que não houve feridos.
“O incidente resultou apenas em danos materiais”, informou o consórcio, acrescentando que está “apurando as causas do ocorrido” e que mantém “compromisso permanente com a segurança e o bem-estar de todos os profissionais envolvidos nas atividades da obra”.
Em nota curta, a empresa também destacou que todas as medidas de segurança foram adotadas imediatamente após o tombamento do equipamento, com isolamento da área e verificação das estruturas. O consórcio assegurou que não houve morte, desmentindo boato que circulou ao longo do dia. A empresa não informou o número de colaboradores na obra nem detalhou que tipos de medidas de segurança pretende tomar.
Informações extra-oficiais apontam para 2 mil pessoas trabalhando na obra. Com a queda do guindaste pedras teriam batido em trabalhadores e provocado pequenas escoriações, mas sem gravidade.
Inauguração em 2026
O terminal é um empreendimento da APM Terminals, integrante do grupo A.P. Moller–Maersk, um dos maiores conglomerados de transporte e logística do mundo, com atuação em mais de 60 portos e terminais.
O Consórcio HTB/Piatec foi selecionado para executar o projeto do cais, edifícios de apoio, infraestrutura administrativa e instalação de trilhos para os guindastes do tipo Ship-to-Shore (STS), equipamentos que farão parte da estrutura operacional do novo terminal.
Com investimento de R$ 1,6 bilhão, o projeto é considerado estratégico para ampliar a capacidade de movimentação de cargas no Porto de Suape. O terminal será o primeiro da América Latina totalmente elétrico, com maquinário moderno e infraestrutura de energia em terra (shore power), voltada à redução de emissões.
As obras começaram em 2024 e seguem em ritmo avançado, com previsão de início das operações no segundo semestre de 2026. O empreendimento deve dobrar a movimentação de contêineres e consolidar Suape como hub logístico e portuário do Nordeste.
Veja a nota oficial do Consórcio:
Na manhã de 13 de outubro, foi registrada uma ocorrência envolvendo um guindaste nas obras em andamento no Complexo Industrial Portuário de Suape (PE). O incidente resultou apenas em danos materiais. O Consórcio Piatec HTB Suape está apurando as causas do ocorrido e reforça seu compromisso permanente com a segurança e o bem-estar de todos os profissionais envolvidos nas atividades da obra.