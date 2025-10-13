fechar
Economia | Notícia

Porto de Suape avança em processo para arrendamento do terminal de veículos

Antaq analisa projeto do Terminal SUA 01, que promete ampliar a capacidade de movimentação de veículos e reforçar o papel logístico de Suape

Por JC Publicado em 13/10/2025 às 16:07
Pátio de veículos do Complexo de Suape, que concentra o maior hub automotivo do Norte e Nordeste e ganhará um novo terminal voltado a operações de exportação e importação
Pátio de veículos do Complexo de Suape, que concentra o maior hub automotivo do Norte e Nordeste e ganhará um novo terminal voltado a operações de exportação e importação - Divulgação

O Complexo Industrial Portuário de Suape deu mais um passo no processo de arrendamento do Terminal SUA 01, voltado à movimentação e armazenagem de veículos e cargas do tipo Ro-Ro (Roll-on/Roll-off) — aquelas que entram e saem do navio rodando. A administração portuária protocolou na Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Financeira (EVTEA), além das minutas do contrato e do edital que serão submetidos à análise técnica do órgão regulador.

Essa etapa antecede o envio da documentação ao Tribunal de Contas da União (TCU), que precisa emitir parecer favorável para que o leilão seja realizado. A previsão é que o certame ocorra em maio de 2026. Localizado na retroárea do Cais 4, o novo terminal funcionará como centro de distribuição de veículos para exportação e importação, consolidando o papel de Suape como principal hub automotivo do Norte e Nordeste.

De janeiro a agosto deste ano, o porto pernambucano já movimentou 65.010 unidades automobilísticas — crescimento de 7% em relação ao mesmo período de 2024. No ano passado, o total chegou a 80.051 veículos, a maior parte destinada ao mercado externo pelo Polo Automotivo da Stellantis, instalado em Goiana, na Zona da Mata Norte.

Para o diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto, o projeto marca uma nova etapa de expansão do complexo.

“Demos um passo decisivo para elevar ainda mais a competitividade do nosso Hub de Veículos. Vamos entregar um terminal moderno e eficiente, pronto para movimentar mais oportunidades. Vamos atrair mais investimentos, aumentar empregos e fortalecer as cadeias produtivas do setor automotivo”, afirmou.

O Terminal SUA 01 é classificado como uma área brownfield, ou seja, já ocupada por estruturas permanentes. O contrato de arrendamento terá duração de 25 anos, e o futuro operador privado ficará responsável pelos investimentos em edificações administrativas e operacionais, além da instalação de equipamentos e sistemas necessários ao funcionamento do espaço.

Segundo o diretor de Desenvolvimento e Gestão Portuária de Suape, Rinaldo Lira, o modelo de gestão privada deve garantir mais eficiência às operações.

“A operação sob gestão privada aumenta a eficiência e reduz riscos associados a cargas de alto valor agregado, garantindo previsibilidade e segurança no fluxo logístico de veículos, com menor necessidade de investimento público. Suape dispõe de instalações modernas e adequadas para atender à crescente demanda por operações de cargas Ro-Ro”, explicou.

O projeto prevê capacidade estática mínima de 4.218 vagas e movimentação anual estimada em cerca de 100 mil veículos. A área total é de 101.391 metros quadrados, totalmente pavimentada em concreto rígido, voltada especialmente para automóveis de passeio, utilitários, caminhões, ônibus, tratores e outras cargas rodantes, tanto de importação quanto de exportação.

Desde 2022, Suape exerce diretamente as funções de Poder Concedente, o que, segundo a administração, confere maior autonomia e agilidade ao processo de arrendamento em relação a outros portos públicos do país.

