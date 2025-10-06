Marinha autoriza Suape a receber petroleiros com carga máxima
Homologação da dragagem do canal externo, agora com 20 metros de profundidade, fortalece papel estratégico do porto no escoamento de combustíveis
A Marinha do Brasil homologou a dragagem do canal externo do Porto de Suape, que passa a operar com 20 metros de profundidade.
A autorização, publicada nas Portarias nº 102/2025 e 103/2025, garante ao porto pernambucano a possibilidade de receber petroleiros de grande porte com carga total, ampliando sua competitividade e reforçando sua posição como hub logístico e energético nacional.
O aprofundamento coloca Suape entre os portos com maior calado do País, permitindo a operação de embarcações da classe Suezmax, que têm calado de até 17 metros e capacidade de transportar entre 140 mil e 175 mil toneladas de carga.
“É um divisor de águas para o nosso porto, que já lidera nacionalmente a movimentação de granéis líquidos. Suape ganha em eficiência, reduz o tempo de espera para atracação e garante segurança para embarcações de grande porte com carga total”, destacou o diretor-presidente do Complexo Industrial Portuário de Suape, Armando Monteiro Bisneto.
Operações mais ágeis e atrativas
Segundo Bisneto, a nova profundidade elimina restrições operacionais e deve aumentar o número de escalas e o volume de cargas movimentadas.
“Com a homologação, Suape se torna ainda mais atrativo para operadores portuários e investidores, gerando aumento da arrecadação e melhor uso da infraestrutura aquaviária e terrestre”, afirmou.
Antes da dragagem, navios com calado superior a 12,8 metros dependiam da maré para acessar o porto.
Agora, embarcações com calado acima de 15 metros podem atracar sem restrições, o que dá mais previsibilidade às operações e reduz manobras ociosas.
A obra de dragagem, executada pela empresa holandesa Van Oord, foi concluída em abril de 2024, um mês antes do prazo previsto.
Ao todo, 1,7 milhão de metros cúbicos de sedimentos foram removidos, com investimento de R$ 140 milhões.
Próxima etapa: canal interno
O projeto segue com a dragagem do canal interno, iniciada em 29 de agosto de 2025, que deve aprofundar o trecho para 16,2 metros.
O investimento total será de R$ 217 milhões — sendo R$ 100 milhões do Ministério de Portos e Aeroportos, via PAC 3, e R$ 117 milhões do Governo de Pernambuco.
A intervenção inclui ainda a dragagem da bacia de evolução e dos Píeres de Granéis Líquidos 3A e 3B, que chegarão a 18,5 metros de profundidade, consolidando Suape como um dos portos mais modernos e estratégicos do país.