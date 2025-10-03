Hidrogênio verde e baterias de lítio: o combustível do futuro já impulsiona Senai Park em Suape

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Eletrolisador fabricado no Brasil ajuda empresas que trabalham em novas rotas de produção de baterias de lítios e armazenamento de energia

Suape vai fabricar hidrogênio verde. A partir deste mês, quando o Senai-PE inaugurar, no dia 20, o Senai Park, um complexo de inovação e tecnologia no Complexo Industrial Portuário de Suape, em Ipojuca, Região Metropolitana do Recife, um eletrolisador fabricado no Brasil, em Belo Horizonte (MG), pela empresa Neuman & Esser, que utiliza água e vai passar a gerar hidrogênio de baixo carbono a partir de fontes de energia elétrica renováveis, de forma limpa e eficiente.



A tecnologia empregada no processo pela empresa é a Nea Hytron Pem, que dispensa o uso de produtos químicos nocivos, reforçando o compromisso com a sustentabilidade brasileira, sendo atualmente usada pela Neuman & Esser para atender seus clientes na Alemanha, onde está a sede da companhia. O hidrogênio gerado por eletrólise é armazenado para uso futuro e convertido novamente em energia por meio de uma célula de combustível durante os períodos de maior demanda.



Projetos de P&D, como o desenvolvido pelo Senai-PE, demonstram o potencial do hidrogênio de baixo carbono para substituir combustíveis fósseis em setores estratégicos como logística pesada, transporte marítimo, indústria química, alimentícia, siderurgia, produção de fertilizantes, entre outros.

Suape recebeu um eletrolizador para ser usado nos projetos do Senai Park. - Divulgação

O Diretor de Vendas, Aplicação e Marketing da Neuman & Esser na América Latina, Rafael Serpa, esclarece que o hidrogênio de baixo carbono ainda é conhecido como o combustível do futuro, mas organizações visionárias como o Senai-PE trazem para o presente a descarbonização necessária ao desenvolvimento da indústria brasileira.”



Ele destaca a importância do projeto para a empresa, que no projeto entrou com o fornecimento de um compressor de alta pressão e um cilindro de armazenamento de alta pressão para o hidrogênio verde produzido dentro da proposta de transformar o Senai Park num espaço de pesquisa, desenvolvimento e inovação com foco no hidrogênio de baixo carbono e outros combustíveis renováveis.”

O projeto está alinhado com a estratégia do Programa Nacional do Hidrogênio (PNH2), que possui como uma das metas consolidar hubs de hidrogênio de baixa emissão no Brasil até 2035, e a localização portuária facilita a produção do hidrogênio de baixo carbono e a sua movimentação, tanto para o consumo industrial quanto para exportação.

Rafael Serpa, Diretor de Vendas, Aplicação da NEUMAN & ESSER na América Latina. - Divulgação

Produção do hidrogênio de baixo carbono



A Neuman & Esser é uma empresa familiar, com sede em Übach-Palenberg, na Alemanha, fundada em 1830 com mais de 1.800 funcionários que trabalham em 31 unidades – incluindo fábricas e subsidiárias – de engenharia e serviços, distribuídas em 13 países, além da Alemanha (com quatro unidades de produção) e uma nos Estados Unidos.



Ela está no Brasil desde 1997 e se posiciona como um parceiro da indústria, impulsionando a transição energética e a economia circular por meio de soluções integradas para a infraestrutura energética do futuro.



Suas soluções de compressão, com tecnologia de vedação própria, são amplamente utilizadas no processamento de gases industriais, atendendo tanto à indústria tradicional de petróleo e gás quanto à economia do hidrogênio e à indústria de gases verdes.



O eletrolisador da Neuman & Esser ancora a infraestrutura para dar suporte ao desenvolvimento de plantas-piloto, que permitem testar a viabilidade de soluções tecnológicas e processos produtivos antes da adoção em escala industrial.



A estrutura foi concebida de forma modular, possibilitando adaptações a cada projeto desenvolvido, como um ambiente vivo. Cada iniciativa vai demandar novas implementações, infraestruturas e utilidades, com cronogramas próprios.



Atualmente, dois grandes projetos já estão em execução, reunindo 14 empresas. Um deles desenvolve um protótipo nacional de bateria de lítio de baixa tensão (12V/48V) para veículos híbridos, com participação da Moura, Stellantis, Volkswagen, Iochpe Maxion e Horse.

Fábrica da Baterias Moura em Belo Jardim-PE. - Divulgação

Moura quer construir uma linha piloto de 12V e 48V



Para a bateria Moura, o Projeto Senai Park se insere na sua estratégia de P&D e em Suape a proposta é construir uma linha piloto, com capacidade de fabricar baterias de 12V e 48V para veículos híbridos. O investimento inicial é de R$ 20 milhões e funcionará de forma compartilhada entre empresas parceiras que compõem o consórcio que foi contemplado no Edital Rota 2030 – Projetos Estruturantes.



A linha incorpora robotização, Digital Twin, que é a criação de um modelo virtual de um processo, produto ou sistema físico, permitindo simulações, testes e otimizações em tempo real; sistemas MES, plataformas digitais que monitoram e controlam a produção em tempo real, conectando o chão de fábrica à gestão para aumentar eficiência e rastreabilidade; e automação avançada.



O foco é garantir processos mais previsíveis, seguros e eficientes, além de formar profissionais capacitados para operar tecnologias digitais de ponta. E para a Moura, esse é um passo essencial para reduzir a exportação de insumos brutos e ampliar o valor agregado produzido localmente.



Segundo o Diretor de Operações de Lítio da Moura, Spartacus Pedrosa, a nova linha de produção no Senai Park Suape significa atuar no coração da agenda de eletromobilidade do Brasil. “Estamos transformando inovação em impacto real, fortalecendo a cadeia produtiva nacional e posicionando Pernambuco e o Nordeste como polos estratégicos de tecnologia e transição energética", destaca.



Diretor de Operações de Lítio da Moura, Spartacus Pedrosa - DIVULGAÇÃO

A Baterias Moura faz parte de um grande consórcio de empresas e instituições que lidera um dos projetos vencedores do Edital Rota 2030 – Projetos Estruturantes, com o objetivo de desenvolver uma nova geração de baterias de lítio-íon para veículos híbridos médios (MHEV).



Este projeto busca ajudar a posicionar o Brasil como um novo polo global de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD & I) em tecnologias avançadas de eletromobilidade. A iniciativa tem o potencial de não apenas acelerar o adensamento da cadeia produtiva de eletrificação veicular, mas consolidar um ecossistema nacional robusto para o desenvolvimento de baterias de lítio.



O projeto colaborativo reúne algumas das principais instituições e empresas dos setores automotivo, de autopeças e de eletromobilidade. Entre os parceiros, estão o Núcleo VIRTUS da unidade EMBRAPII CEEI/UFCG da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba.



Além deles, participam o Instituto Senai de Inovação ISI-TICs, em Pernambuco; as montadoras Stellantis e Volkswagen; a Horse, do Grupo Renault; e a Iochpe-Maxion, atuantes no segmento de autopeças. Startups inovadoras como Voltbras e HwIT também integram o consórcio.



O eletrolisador fabricado no Brasil, em Belo Horizonte (MG) pela NEUMAN &ESSER. - Divulgação

Senai Park reúne empresas de diferentes setores



O Senai Park está instalado em uma área de 1,4 hectares ao lado da sede administrativa do Complexo Portuário de Suape. O parque tem como objetivo reunir empresas de diferentes setores produtivos, pesquisadores e instituições de ensino em um ambiente compartilhado. A infraestrutura vai comportar plantas-piloto, que permitem testar a viabilidade de soluções tecnológicas e processos produtivos antes da adoção em escala industrial.



A estrutura foi concebida de forma modular, possibilitando adaptações a cada projeto e foca na digitalização da cadeia de produção do hidrogênio sustentável, com a participação de companhias como Neuman & Esser, Siemens, White Martins, Hytron, Compesa e CTG Brasil.



Juntas, as iniciativas já somam investimentos de R$ 100 milhões, e a previsão é captar outros R$ 200 milhões nos próximos anos, e o conceito envolve a concentração geográfica de empresas, instituições e atores que colaboram, compartilhando conhecimento, infraestrutura e recursos para gerar vantagens competitivas e acelerar a aplicação de pesquisas inovadoras na indústria.



Além do eletrolisador de 100 kW, o Senai Park possui sistemas de armazenamento em tanques, célula a combustível e estação de abastecimento de veículos a hidrogênio. A proposta é fazer a cobertura de todo o ciclo de produção, estocagem e uso de H2. Uma linha de produção de baterias de lítio (12V e 48V) será montada para fornecimento de lotes estimados – pequena escala.

