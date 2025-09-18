fechar
Concessão da Compesa e obras no terminal de passageiros do Porto do Recife

Por Da Rádio Jornal Publicado em 18/09/2025 às 10:08
No Passando a Limpo desta quinta-feira (18), o apresentador Igor Maciel conversou com o secretário de Parcerias e Projetos Estratégicos de Pernambuco, Marcelo Bruto, sobre o novo edital para a concessão abastecimento de água e saneamento depois da PPP da Compesa na RMR e com o ministro de Portos e Aeroportos do Brasil, Silvio Costa Filho, sobre as obras no terminal de passageiros do Porto do Recife. Na bancada, Romoaldo de Souza, Ricardo Rodrigues e Terezinha Nunes.

