Pernambuco firma protocolo para implantação da ZPE no Complexo de Suape

Zona de Processamento de Exportação prevê R$ 271,5 milhões em investimentos e projetos ligados à transição energética no Complexo de Suape

O Governo de Pernambuco deu um novo passo na agenda de atração de investimentos ao formalizar, na segunda-feira (29), em Brasília, um protocolo de intenções com o Governo Federal para a criação da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Pernambuco, no Complexo Industrial Portuário de Suape. O acordo foi assinado pela governadora Raquel Lyra e pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

A ZPE é uma área de livre comércio com o exterior voltada para empresas que produzem bens destinados à exportação. Além de tratamento tributário e cambial diferenciado, a proposta busca atrair indústrias alinhadas à inovação e à sustentabilidade. O empreendimento já tem estudo de viabilidade concluído pela FGV Transportes e prevê investimentos de R$ 271,5 milhões em infraestrutura, acessos e área alfandegada.

Para a governadora Raquel Lyra, o projeto fortalece a capacidade do estado de competir no cenário global. “A implantação da ZPE em Suape é um passo importante para fortalecer a economia pernambucana e gerar novas oportunidades. Esse projeto vai ampliar nossa capacidade de atrair investimentos nacionais e internacionais, consolidar Pernambuco como referência em inovação e sustentabilidade e impulsionar a industrialização”, afirmou.

Combustíveis sustentáveis

A ZPE nasce com três empreendimentos-âncora ligados à transição energética, com foco na produção de combustíveis sustentáveis para exportação, como hidrogênio verde e e-metanol. Dois projetos já estão contratados com Suape — da European Energy e da GoVerde — e o terceiro aguarda a formalização para confirmar sua instalação.

Segundo o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti, a iniciativa marca uma mudança de patamar para o estado. “Estamos falando de um projeto capaz de ampliar a competitividade de Pernambuco, gerar empregos qualificados e atrair indústrias comprometidas com a sustentabilidade e a inovação”, destacou.

O diretor-presidente do porto, Armando Monteiro Bisneto, reforçou que a ZPE deve consolidar Suape como hub estratégico da nova economia. “A expectativa é de que o projeto se torne um marco para a economia pernambucana, consolidando o estado como referência em inovação, sustentabilidade e integração ao comércio internacional”, disse.

A assinatura do protocolo contou também com a presença dos secretários estaduais Guilherme Cavalcanti (Desenvolvimento Econômico), Túlio Vilaça (Casa Civil), André Teixeira Filho (Mobilidade e Infraestrutura) e Fabrício Marques (Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional).